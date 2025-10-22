După ce au cucerit Japonia cu Enescu, doi artiști români pornesc într-un turneu în Transilvania

După mai puțin de o zi de la revenirea din turneul de concerte „Tokyo meets Enescu” în care marele compozitor român a fost prezentat publicului japonez, violonista Diana Jipa și pianistul Ștefan Doniga încep o nouă serie de evenimente dedicate muzicii clasice românești. Cei doi artiști propun un proiect complex incluzând recitaluri camerale, conferințe și lansări de videoclipuri muzicale, desfășurat în 7 orașe din Ardeal și Transilvania, între 23 și 30 octombrie 2025.

Conceptul artistic este concentrat nu numai pe personalitatea lui George Enescu, la 7 decenii de la trecerea sa în eternitate ci este dedicat și unei alte personalități fundamentale pentru arta și cultura românească – poetul, compozitorul, editorul și animatorul de viață culturală Anton Pann.

„Acest nou proiect este de fapt o călătorie prin două secole de muzică și cultură românească pe firul acelei legături pe care am simțit-o mereu că există dar pe care nu am văzut-o până acum niciodată făcută în mod direct, de la Anton Pann la George Enescu. Sunt doi creatori fără de care noi, ca români, astăzi am fi cântat altă muzică, sunt cei care au transformat lirismul nostru atât de caracteristic într-o adevărată coordonată de marcă a culturii românești la nivel universal. Să urmezi traiectoria inspirației folclorice și tradiționale de la unul către celălalt, cronologic, e ca și cum ai privi crescând, pe viu, de la sămânță la măreție, un arbore secular superb. Este o experiență de o frumusețe cuceritoare!”, declară Ștefan Doniga.

Programul recitalurilor camerale va fi următorul:

1. 23 octombrie 2025, ora 18:00 – Sala Transilvania din Zalău

2. 24 octombrie 2025, ora 18:00 – Casa de Cultură din Cehu Silvaniei

3. 25 octombrie 2025, ora 12:00 – Casa Memorială „Iuliu Maniu” din Bădăcin

4. 27 octombrie 2025, ora 18:00 – Centrul pentru Cultură „Arcuș”, Sf. Gheorghe, jud. Covasna

5. 28 octombrie 2025, ora 18:00 – Casa Orășenească de Cultură Covasna

6. 29 octombrie 2025, ora 19:00 – Sala Mică a a Palatului Culturii din Târgu Mureș

7. 30 octombrie 2025, ora 18:00 – Biserica Franciscană din Odorheiu Secuiesc.