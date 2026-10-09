„Beauty lifting” pentru principi. Portretele unui conducător necunoscut și ale altor 10 principi, restaurate la Sibiu

Inițiativa de restaurare a portretelor celor 11 principi aparține Centrului Cultural Palatul Principilor, care finanțează restaurarea celor 11 portrete. Intervențiile sunt realizate de specialiștii muzeului sibian, instituție cu o tradiție de peste 50 de ani în domeniul restaurării, potrivit reprezentanților proiectului.

„Aici nu se șterg pur și simplu urmele timpului. Ele sunt cercetate, descifrate și înțelese, iar fiecare intervenție contribuie la recuperarea și păstrarea unor fragmente de istorie”, transmit reprezentanții Palatului Principilor Transilvaniei.

Aceștia descriu procesul drept o „microchirurgie a patrimoniului”, realizată cu instrumente fine, tehnici specializate și multă răbdare, pentru recuperarea chipurilor princiare care au traversat secolele.

Portretele ilustrează o perioadă importantă din istoria Principatului Transilvaniei și îi înfățișează pe Ștefan Báthory, Cristofor Báthory, Sigismund Báthory, Andrei Báthory, Ștefan Bocskai, Sigismund Rákóczi, Gabriel Báthory, Gabriel Bethlen, Gheorghe Rákóczi I și Gheorghe Rákóczi al II-lea.

Colecția include și portretul unui principe a cărui identitate nu este cunoscută.

Portretele celor 11 principi fac parte din patrimoniul Bibliotecii Batthyaneum, filială a Bibliotecii Naționale a României.

Prin restaurare, organizatorii urmăresc conservarea lucrărilor și pregătirea lor pentru o viitoare expunere la Palatul Principilor din Alba Iulia, clădire legată de istoria conducerii Principatului Transilvaniei.