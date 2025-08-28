„Brâncuşi Nocturn” aduce trei seri de film şi muzică în aer liber la Târgu Jiu

Târgu Jiu devine, la final de august, un loc unde filmul şi muzica se întâlnesc în cadrul evenimentului „Brâncuşi Nocturn”.

Între 29 şi 31 august, în Parcul Coloanei fără Sfârşit, publicul va avea parte de proiecţii speciale şi momente artistice dedicate iubitorilor de cultură.

Vineri seara, participanţii pot viziona „Ascensiunea Led Zeppelin” (r. Bernard MacMahon, 2025).

Documentarul reprezintă o premieră pentru că a membrii trupei sunt implicați în mod direct, dar şi pentru că include interviuri rare, imagini impresionante şi un portret autentic al uneia dintre cele mai influente formaţii rock.

Programul continuă sâmbătă cu cineconcertul „Brâncuşi Filme”, ce include proiecţia unui film mut realizat de Constantin Brâncuşi între 1923 şi 1939.

Muzica live este semnată de Ana-Maria Irimia (Aftertaste). Tot în aceeaşi seară, de la ora 21:00, rulează documentarul „Metamorfozele lui Brâncuşi” (r. Alain Fleischer, 2025), care prezintă universul intim al atelierului sculptorului.

Atelierul lui Brâncuși este păstrat, în acest documentar, ca spaţiu-memorie ce reuneşte scrisori, agende, fotografii şi filme.

Duminică, publicul este invitat să descopere „TWST – Things We Said Today” (r. Andrei Ujică, 2024).

Pelicula propune o incursiune în atmosfera din august 1965, când The Beatles au cucerit New York-ul şi au intrat în istorie cu celebrul concert de pe Shea Stadium, totul privit prin ochii a doi adolescenţi americani.

„Brâncuşi Nocturn înseamnă mai mult decât proiecţii de film. Este un prilej de a redescoperi intensitatea unor momente memorabile care ne ajută să înţelegem lumea din jurul nostru, să ascultăm muzică şi să privim arta cu inima deschisă. Este o invitaţie de a nu uita să ne emoţionăm, de a fi vulnerabili în faţa artei şi a marilor săi creatori”, a declarat Daniela Apostol, organizatoare.

Evenimentul are loc cu sprijinul Primăriei Municipiului Târgu Jiu.

Programul „Brâncuşi Nocturn”

Vineri, 29 august, ora 20:00 – Ascensiunea Led Zeppelin (122’, r. Bernard MacMahon, 2025)

Sâmbătă, 30 august, ora 20:00 – Cineconcert „Brâncuşi Filme” (film mut 1923-1939, sound-design AFTERTASTE)

Sâmbătă, 30 august, ora 21:00 – Metamorfozele lui Brâncuşi (52’, r. Alain Fleischer, 2025)

Duminică, 31 august, ora 20:00 – TWST – Things We Said Today (91’, r. Andrei Ujică, 2024)

Intrarea este liberă pentru oricine este pasionat de artă, cinematografie și spectacol.