Casa Vulcanilor din Hunedoara, inclusă într-o expoziție internațională asociată Bienalei de la Veneția

Casa Vulcanilor din Densuș, obiectiv de vizitare al patrimoniului Țării Hațegului, participă la expoziția internațională „Deep Surfaces: Architecture to Enhance the Visitor Experience at UNESCO Sites”, organizată de Biroul Regional UNESCO pentru Știință și Cultură în Europa.

Casa Vulcanilor a fost construită manual, din cob, adică pământ galben, paie și apă.

La construcție au participat peste 300 de voluntari, potrivit comunicatului de presă publicat luni de Geoparcul Țara Hațegului.

Casa Vulcanilor este un spațiu de vizitare și de educație non-formală. Obiectivul funcționează fără electricitate sau apă curentă, amprenta ecologică fiind minimă.

Este un spațiu unde publicul poate explora într-un mod interactiv istoria geologică a Țării Hațegului, zonă în care acum peste 70 de milioane de ani dominau vulcani.

Vizitatorii devin, pentru câteva ore, cercetători într-un laborator în aer liber. Ei au ocazia să descopere vulcani preistorici, fosile și povestea transformărilor Pământului.

Casa Vulcanilor este coordonată de Asociația Drag de Hațeg și face parte din infrastructura de vizitare a Geoparcului Internațional UNESCO Țara Hațegului, proiect administrat de Universitatea din București.

„Faptul că acest proiect local din Țara Hațegului este inclus într-o expoziție internațională organizată de UNESCO, în contextul prestigios al Bienalei de la Veneția, este o recunoaștere a valorii sale educaționale, arhitecturale și sociale. Este o dovadă că inițiativele sustenabile și participative pot avea un impact semnificativ, inclusiv la scară internațională”, subliniază Alina Ciobanu, coordonatoarea Casei Vulcanilor.

Evenimentul este găzduit la Palazzo Zorzi din Veneția și se desfășoară în perioada 10 mai – 23 noiembrie 2025, fiind inclus ca eveniment asociat celei de-a 19-a Expoziții Internaționale de Arhitectură – La Biennale di Venezia.