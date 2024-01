Ce şanse de câştig au filmele nominalizate la Premiile Globurile de Aur

Cea de-a 81-a ediţie a prestigioaselor premii Globul de Aur aduce în prim-plan la începutul anului cele mai bune filme şi producţii TV lansate anul trecut. La casele de pariuri România se poate paria pe câştigătorii din 2024, conform portalului xbets.ro.

Comediantul Jo Koy, consacrat inclusiv pentru seria sa de programe speciale realizate alături de Comedy Central şi Netflix, a fost selectat drept gazda a evenimentului. .

Două dintre filmele cele mai vizionate, mediatizate şi comentate în spaţiul online sunt în top în lumina reflectoarelor în aşteptarea câştigătorilor de la Globul de Aur 2024. Este vorba despre producţiile Barbie şi Oppenheimer, care au atins 1,44 miliarde de dolari şi respectiv 953 de milioane de dolari la box office-ul global.

La categoria Cel mai bun film Muzical sau Comedie, producţia Barbie are cotă 2.00, la fel ca lungmetrajul SF Sărmane creaturi (Poor Things). Pe lângă aceste filme favorite la Globurile de Aur 2024, se poate paria şi pe The Holdovers (cotă 8.00), American Fiction (cotă 10.00), May December (cotă 20.00) şi Air (cotă 30.00).

Oppenheimer este cap de afiş la categoria Cel mai bun film de Dramă, unde are cotă 1.20, deci apare ca mare favorit, în contextul în care contracandidatele se situează la mare distanţă: cotă 4.50 pentru Killers of the Flower Moon, cotă 12.00 pentru Past Lives, cotă 25.00 pentru Maestro, cotă 35.00 pentru Anatomy of a Fall, la fel ca cea pentru The Zone of Interest.