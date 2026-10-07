Concursurile pentru managerii teatrelor din București, deblocate după 10 ani. Unde au început înscrierile

Concursurile pentru conducerea celor trei instituții fac parte din procesul de reluare a selecțiilor pentru managerii teatrelor aflate în subordinea Primăriei Municipiului București (PMB), după un blocaj de aproximativ 10 ani.

Primăria Capitalei a anunțat miercuri că termenul-limită pentru depunerea documentelor este 30 octombrie, iar dosarele și proiectele de management trebuie depuse direct la sediul instituției.

După încheierea înscrierilor urmează evaluarea candidaturilor și susținerea proiectelor. Rezultatele finale vor fi afișate pe 3 decembrie.

Concursurile, reluate în septembrie

În subordinea Primăriei Capitalei se află 15 teatre. Procesul de reluare a concursurilor pentru conducerea acestora a început în septembrie, cu Teatrul de Animație Țăndărică, Teatrul Ion Creangă, Opera Comică pentru Copii și Teatrul Excelsior.

În iulie, primarul general Ciprian Ciucu anunța deja constituirea unui grup de lucru pentru elaborarea unor caiete de obiective adaptate fiecărui teatru și stabilirea unor indicatori de performanță care să stea la baza concursurilor.

O lună mai târziu, Primăria Capitalei a început selecția specialiștilor care urmau să facă parte din comisiile de concurs. La acel moment, PMB anunța că, după primele patru instituții, urmau să fie organizate concursuri pentru conducerea Teatrului Evreiesc de Stat, Teatrului Metropolis și Teatrului Dramaturgilor Români.

Concursuri pentru toate cele 15 teatre

Până la sfârșitul anului, Primăria Capitalei intenționează să organizeze concursuri și pentru celelalte instituții de spectacole aflate în subordine.

Pe listă se află Teatrul Masca, Teatrul Stela Popescu, Teatrul Municipal „L.S. Bulandra”, Teatrul Odeon, Teatrul „C.I. Nottara”, Teatrul de Comedie, Teatrul Mic și Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”.

Candidații trebuie să prezinte, în cazul fiecărei instituții, un proiect de management elaborat pe baza caietului de obiective al teatrului respectiv.