Continuarea filmului premiat cu Oscar „The Social Network” va avea premiera în octombrie 2026

Filmul îi va avea în distribuţie pe câştigătoarea premiului Oscar pentru actriţă în rol principal de anul acesta, Mikey Madison („Anora”, „Once Upon a Time… in Hollywood”), precum şi pe Jeremy Allen White („The Bear”, „Springsteen: Deliver Me From Nowhere”), Bill Burr („Old Dads”, „The King of Staten Island”) şi Jeremy Strong („The Apprentice”, „Succession”), acesta din urmă urmând să îl interpreteze pe fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg.

Scris şi regizat de Sorkin, „The Social Reckoning” urmăreşte evenimente petrecute aproape două decenii după ce Zuckerberg şi alţi pionieri tech au creat cea mai mare platformă de social media din lume. Filmul spune povestea reală a lui Frances Haugen (interpretată de Madison), o tânără inginer de la Facebook, care colaborează cu Jeff Horwitz (White), reporter la Wall Street Journal, pentru a dezvălui secretele bine păzite ale reţelei sociale.

Ancheta lui Horwitz, publicată sub titlul „The Facebook Files” în 2021, a scos la iveală efectele nocive ale Facebook asupra adolescenţilor şi rolul platformei în răspândirea dezinformării, contribuind la acte de violenţă politică.

Filmul original, „The Social Network” (2010), a avut succes critic şi comercial, încasând 226 de milioane de dolari la nivel global şi primind opt nominalizări la Oscar, câştigând trei, inclusiv pentru cel mai bun scenariu adaptat. Producţia este aşteptată să înceapă luna viitoare.