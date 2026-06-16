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Creatorii digitali reinventează industria cinematografică

Unii dintre cei mai promițători tineri cineaști din industria cinematografică sosesc la Hollywood, fiind deja experți în a distra publicul și a deveni virali.
Creatorii digitali reinventează industria cinematografică
Sursa: Pexels
Laurentiu Marinov
17 iun. 2026, 01:43, Cultură-Media
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Două senzații gemene, „Obsession” și „Backrooms” – ambele realizate de YouTuberi de 20 și ceva de ani transformați în cinești – au pus în lumină o nouă cale spre ascensiunea în regie, din ce în ce mai bine stabilită, potrivit AP .

Directorii de la Hollywood cercetează platforma precum YouTube, TikTok și Instagram pentru al găsi pe următorul Steven Spielberg. Acolo, tinerii aspirați la cinema nu numai că dezvoltă talentul, dar construiesc și o relație cu publicul, relația care se poate transfera la box office.

„Acești cine sunt într-un dialog cu publicul lor încă de la primul moment. Abonații lor au un impact direct asupra fiecărei iterații a acestor lucruri”, a declarat Mike De Luca, copreședinte al Warner Bros. Motion Picture Group, la o conferință de luna trecută. „Până ajungi la film, au avut deja un miliard de proiecții de test.”

„Obsession” și „Backrooms” nu sunt primele de acest fel. Issa Rae și Bo Burnham se numără printre cei care au început pe YouTube. Dar tot mai mulți cinești independenți de astăzi au început online. Iată câțiva dintre creatorii digitale care au reușit deja și unii care ar putea reuși în curând.

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