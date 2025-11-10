Dalai Lama – personajul central al ultimului documentar de excepție: „Înțelepciunea fericirii”

Filmul documentar „Wisdom of Happiness” (2024), regizat de Philip Delaquis şi Barbara Miller, îl are în prim-plan pe Dalai Lama (Tenzin Gyatso) şi îşi propune să ne arate cum putem găsi fericirea şi liniştea interioară într-o lume agitată.

Filmul combină interviuri directe cu el, materiale de arhivă inedite şi imagini cinematografice ce reflectă provocările secolului XXI.

Un film despre liniște, iubire, compasiune, înțelegere.

Ideile universale ale unui film „universal”

Toţi oamenii — chiar şi cei pe care îi percepem ca „duşmani” — merită compasiune. Ura şi inamicul apar ca rezultat al emoţiilor distructive: „destructive actions come from destructive emotions”.

Într-o manieră mai largă, el vorbeşte despre relaţia noastră cu celălalt — ceea ce am putea privi ca frăţie universală: suntem cu toţii parte a umanităţii, avem legături comune, chiar dacă ne simţim diverşi sau adversari.

Doar prin iubire putem fi fericiți. Grija pentru celălalt, compasiunea activă sunt fundamentul de neclintit al fericirii personale.

Fericirea, spune Dalai Lama, nu este un obiect extern, ci o stare interioară care se construieşte prin liniştea minţii, dominarea emoţiilor negative, respiraţie conştientă şi conştientizarea propriei naturi. „Cea mai mare grijă a mea este să văd o lume fericită,” spune el.

Fericirea personală are impact colectiv

Singura cale este iubirea – iubirea atât pentru propria persoană, cât și pentru ceilalți.

Relațiile dintre frați simbolizează sprijinul reciproc, încrederea, deschiderea.

Atâta vreme cât înmulțim compasiunea, risipim ura.

Însă adevărata caracteristică a acestui film nu sunt sentințele date grav, ci soluțiile concrete: cum rspirăm și cum cultivăm grija față de ceilalți.

Dalai Lama spune că, pe fondul crizelor globale (războaie, climă, ură), fericirea personală are impact colectiv – dacă fiecare dintre noi cultivă pacea interioară, vulnerabilitatea față de ură, de separare se diminuează.

Aceasta este ideea de frăţie universală în faţa oricăror provocări.

Fratele universal

Filmul este despre respectul de sine și pentru ceilalți, văzuți ca niște frați. Frați în acel sens universal, nu doar de sânge.

Știința fericirii este transformarea dușmanului (privit ca inamicul, neiubitorul, străinul) într-o lecție personală de compasiune.

Numai iubirea activă, plenară, ne poate duce spre fericire.

Iubirea este limbajul universal, salvarea supremă în „aici” și „acum”.