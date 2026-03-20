Prima pagină » Cultură-Media » De unde credeau grecii și romanii antici că vine fulgerul: nu doar zeii aveau răspunsul

De unde credeau grecii și romanii antici că vine fulgerul: nu doar zeii aveau răspunsul

În Antichitate, fulgerul era văzut ca o manifestare a puterii divine, dar nu toți gânditorii erau convinși că zeii sunt singura explicație. Cu mult înaintea științei moderne, unii filosofi din Grecia și Roma au încercat să explice fenomenul prin natură, observând legătura dintre nori, aer și energie.
De unde credeau grecii și romanii antici că vine fulgerul: nu doar zeii aveau răspunsul
Sursa foto: Metin Aktas / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Victor Dan Stephanovici
20 mart. 2026, 06:47, Cultură-Media

În cultura greacă și romană, fulgerul era asociat direct cu Zeus, respectiv Jupiter, conducătorii panteonului. Textele antice descriu fulgerul ca pe o armă divină folosită pentru pedepsirea oamenilor care sfidau zeii, distrugerea dușmanilor divini sau transmiterea voinței divine. De exemplu, conducători sau generali erau considerați pedepsiți de zei dacă erau loviți de fulger, iar astfel de evenimente erau interpretate ca semne ale mâniei divine, arată The Conversation.

Ritualuri și credințe în lumea romană

Romanii acordau o importanță deosebită locurilor lovite de fulger. Acestea erau supuse unor ritualuri speciale de purificare și deveneau spații sacre, interzise. Chiar și împărați precum Constantin cel Mare au ordonat ritualuri tradiționale după astfel de evenimente, în ciuda răspândirii creștinismului. Fulgerul nu era doar un fenomen natural – era un mesaj, o intervenție directă în viața oamenilor. Cu toate acestea, nu toți acceptau explicația religioasă.

Filozofi și gânditori precum Socrate sau Seneca au sugerat că fulgerul ar putea avea cauze naturale. Socrate, într-o piesă a lui Aristofan, respinge ideea intervenției divine și vorbește despre un „vortex de aer”. Seneca, în schimb, explica fulgerul prin ciocnirea norilor și mișcarea aerului – o teorie surprinzător de apropiată de explicațiile moderne.

Fulgerul în alte culturi

Interpretarea fulgerului ca fenomen divin nu era limitată la Grecia și Roma. În religia persană zoroastriană, fulgerul era asociat cu focul sacru, iar în alte culturi, precum cele din Australia, era legat de spirite ancestrale care controlau natura. Aceste credințe arată cât de universală era tendința de a atribui fenomenele naturale unor forțe supranaturale.

Astăzi știm că fulgerul este rezultatul descărcărilor electrice dintre nori și sol, dar în Antichitate era un mister profund. Chiar dacă majoritatea oamenilor îl vedeau ca pe o manifestare a zeilor, unii gânditori au pus bazele unei înțelegeri mai raționale a naturii.

Această tranziție – de la explicații mitologice la observație și logică – marchează de fapt unul dintre primii pași ai umanității spre știință.

