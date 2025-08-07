Dean Cain, fostul actor din „Superman”, vrea să devină agent ICE: „Vreau să protejez ţara”

Dean Cain, actorul care l-a interpretat pe Superman în serialul de televiziune „Lois & Clark: The New Adventures of Superman” între 1993 şi 1997, a declarat că urmează să fie înrolat ca agent al agenţiei americane ICE (Immigration and Customs Enforcement).

Într-un interviu acordat postului Fox News, Cain a spus că a fost contactat de oficiali ai agenţiei după ce a promovat public o campanie de recrutare şi că urmează să depună jurământul „cât de curând”.

„Sunt deja adjunct de şerif şi ofiţer de poliţie în rezervă. Nu am făcut parte din ICE până acum, dar după ce am publicat videoclipul de recrutare, interesul a explodat”, a afirmat actorul.

Cain a adăugat că îşi asumă acest rol pentru a contribui la „protejarea ţării” şi speră că şi alţi foşti ofiţeri vor urma exemplul său.

Anunţul vine în contextul unei campanii de recrutare agresive lansate de ICE, care vizează angajarea a 10.000 de noi persoane, inclusiv ofiţeri de deportare, avocaţi şi investigatori criminali.

Agenţia, care are deja 20.000 de angajaţi şi birouri în 400 de locaţii din SUA, a primit peste 80.000 de aplicaţii de la lansarea campaniei în iulie.