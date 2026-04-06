Directorul festivalului Wireless apără participarea lui Kanye West

Aceasta vine în urma reacțiilor negative la apariția programată a lui West în iulie, care a determinat retragerea sponsorilor de la evenimentul din Londra și critici din partea politicienilor, potrivit BBC.

Vedeta a lansat anul trecut o melodie intitulată „Heil Hitler” și a vândut tricouri cu svastica. Ulterior, el și-a cerut scuze și a dat vina pe tulburarea sa bipolară.

Melvin Benn, director general al Festival Republic, a declarat: „Iertarea și acordarea unei a doua șanse oamenilor devin o virtute pierdută într-o lume din ce în ce mai divizată”.

Însă grupurile evreiești au criticat sprijinul acordat de Benn vedetei.

Phil Rosenberg, președintele Consiliului Deputaților Evreilor Britanici, a afirmat că declarația șefului Wireless „nu va liniști pe mulți din comunitatea evreiască sau din alte comunități”.

Guvernul analizează dacă lui West ar trebui să i se permită intrarea în Marea Britanie.

Benn, care conduce Festival Republic, compania-mamă a Wireless Festival, a declarat că este un „antifascist profund angajat” și că a locuit într-un kibbutz, o comunitate din Israel, timp de multe luni în anii 1970.

Într-o declarație, el a spus: „Ceea ce a spus Ye în trecut despre evrei și Hitler este la fel de respingător pentru mine pe cât este pentru comunitatea evreiască, pentru prim-ministru și pentru alții care au comentat și – luându-l la cuvânt – pentru Ye însuși acum”.

„Aș ruga oamenii să-i ofere iertare și speranță”

Benn a mai spus că, în ultimii 15 ani, a avut în viața sa o persoană care suferă de o boală mintală și că a „asistat la multe episoade de comportament josnic” pe care a trebuit să le ierte.

„Dacă nu eram înainte, am devenit o persoană a iertării și a speranței în toate aspectele vieții mele, inclusiv în muncă”, a spus el.

Wireless Festival nu îi oferă lui West o platformă pentru a „promova opinii de orice natură”, a spus Benn, ci doar pentru a interpreta melodii care sunt difuzate în prezent la radio și pe platformele de streaming și „ascultate și apreciate de milioane de oameni”.

„Aș ruga oamenii să reflecteze asupra reacțiilor lor spontane de dezgust față de posibilitatea ca el să cânte (așa cum a fost și reacția mea) și să-i ofere iertare și speranță, așa cum am decis eu să fac”, a spus Benn.

Controversele din ultimii an

El a adăugat că West are „dreptul legal de a intra în țară și de a cânta în această țară”.

West, cunoscut acum sub numele de Ye, a stârnit indignare în ultimii ani din cauza comentariilor antisemite și pro-naziste.

El a spus că regretă și că este „profund mortificat” de acțiunile sale și că tulburarea sa bipolară înseamnă că „ești maniacal, nu crezi că ești bolnav”.

Rosenberg, președintele organismului reprezentativ Consiliul Deputaților Evreilor Britanici, a declarat pentru BBC: „Cele două fapte cheie rămân că Kanye West s-a proclamat nazist și că Wireless va beneficia financiar de pe urma spectacolului său”.

Între timp, Consiliul de Conducere Evreiesc a declarat că este „profund dezamăgit” de declarația lui Benn, „care demonstrează o clară neînțelegere a problemei în cauză”.

După anunțul că West va fi cap de afiș la Wireless Festival, mărci precum Pepsi, Rockstar Energy și Diageo s-au retras din calitatea de sponsori ai evenimentului.

Festivalul, care se desfășoară în Finsbury Park și atrage până la 150.000 de persoane în fiecare an, este programat să aibă loc în perioada 10-12 iulie.