Dreptul lui Kanye West de a intra în Marea Britanie ar putea fi revizuit

Starul, acum cunoscut sub numele de Ye, a lansat o melodie numită Heil Hitler și a vândut tricouri cu svastică anul trecut. Ulterior, și-a cerut scuze și a dat vina pe episoadele de comportament maniacal cauzate de tulburarea sa bipolară, scrie BBC. Brandurile și-au retras sponsorizările pentru Wireless Festival, iar criticii cer organizatorilor acestuia să anuleze apariția sa și să i se refuze viza.

Miniștrii au puterea de a interzice cetățenilor străini intrarea în Marea Britanie dacă prezența lor nu este considerată „propioasă binelui public”.

Îngrijorări în privința rapperului

Se înțelege că miniștrii iau în considerare permisiunea lui West de a intra în Marea Britanie. Prim-ministrul Sir Keir Starmer a numit anterior perspectiva ca acesta să fie cap de afiș la festival „profund îngrijorătoare”.

Rapperului i s-a refuzat deja intrarea în Australia, care i-a anulat viza după ce a eliberat-o pe Heil Hitler în luna mai a anului trecut.

Acțiunile antisemite din trecut ale lui West „nu au fost o scăpare singulară”

Partidul Conservator a îndemnat guvernul să-i refuze viza lui West, deoarece „a permite cuiva cu istoricul său să fie vedeta unui eveniment public major transmite un mesaj complet greșit”.

Ministrul de interne din umbră, Chris Philp, a declarat că acțiunile antisemite din trecut ale lui West „nu au fost o scăpare singulară, ci un model de comportament care a cauzat ofensă și suferință reală comunităților evreiești”.

Secretarul pentru Educație, Bridget Phillipson, a declarat că comentariile anterioare ale lui West sunt „complet inacceptabile și absolut dezgustătoare” și că rapperul nu ar trebui să apară la festival.

„Nu există loc pentru acest tip de ură, bigotism sau antisemitism din partea lui sau a oricui altcuiva”, a spus ea, deși a refuzat să comenteze dacă guvernul îi va bloca viza.

Michael Weiger, directorul executiv al Consiliului Deputaților Evreilor Britanici, a declarat că Marea Britanie ar trebui să refuze intrarea în Occident.

„Credem că ar fi un pas foarte potrivit dacă ministrul de interne ar găsi o modalitate de a nu-i permite intrarea în țară”, a spus el.

Consiliul Deputaților a acuzat Wireless Festival, compania-mamă a acestuia, Festival Republic, și directorul general Melvin Benn de „profitare de pe urma rasismului”.

Festival Republic și Benn nu au avut încă niciun fel de comentarii.