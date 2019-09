Documentarul „colectiv", de Alexander Nanau, inclus pe lista celor mai bune filme ale toamnei, de către prestigioasa publicaţie Variety

Documentarul "colectiv", de Alexander Nanau, care a avut premiera mondială la Veneţia, se numără printre cele mai bune filme prezentate în festivaluri în toamna acestui an, potrivit criticilor de la prestigioasa publicaţie Variety.

În ultimele săptămâni, peste 300 de filme noi au fost prezentate la festivalurile de la Veneţia, Telluride şi de la Toronto, un trio de manifestări cinematografice care dă startul unui nou sezon de premii prestigioase.

Anul acesta, în afara competiţiei la Festivalul de la Veneţia (28 august - 7 septembrie) a rulat şi filmul regizorului de origine română premiat cu Emmy Alexander Nanău "colectiv", o producţie România-Luxemburg. Documentarul "colectiv" prezintă evenimentele care au urmat incendiului din clubul bucureştean în care au murit 64 de persoane, în 2015. "colectiv" a marcat o premieră pentru istoria recentă a cinematografiei din România, fiind, potrivit organizatorilor festivalului, primul documentar românesc selectat la Mostra veneţiană.

După proiecţia de la Veneţia, Italia, "colectiv" a avut premiera la Toronto, în Canada, unul dintre cele mai importante evenimente de gen din America de Nord, desfăşurat în perioada 5 - 15 septembrie.

"Este dificil să câştigi interesul publicului pentru un film românesc uimitor, chiar dacă este premiat cu Palme d’Or (aşa cum a fost cazul cu '4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile', de Cristian Mungiu), deci nu vă aşteptaţi la o lansare mare pentru documentarul lui Alexaner Nanau 'colectiv'. Dar căutaţi-l dacă puteţi, pentru că acest expozeu al corupţiei de după un incendiu mortal dintr-un club de noapte arată puterea unei prese independente de a discredita informaţiile false propagate de politicieni corupţi. Aici, o echipă de reporteri de la un cotidian sportiv refuză să renunţe la poveste, trăgând la răspundere pe cei care au profitat din vânzarea unor produse antibacteriene contaminate, diluate iniţial de distribuitori dubioşi, apoi de spitalele care le-au folosit. Expune astfel marea minciună din industria medicală românească şi modurile în care astfel de practici pun în pericol vieţile cetăţeanului de rând. Cine ar fi crezut că un film despre dezinfectanţi poate fi atât de fascinant", scrie criticul Variety.

Pe aceeaşi listă a celor mai bune filme din festivalurile acestei toamne au mai fost incluse pelicule precum "Bad Education", de Cory Finley, "A Beautiful Day in the Neighborhood", de Marielle Heller, cu Tom Hanks, "Ema", de Pablo Larraín, "Hustlers", de Lorene Scafaria, cu Jennifer Lopez, "Joker", de Todd Phillips, cu Joaquin Phoenix, recompensat cu Leul de Aur la Veneţia, "Judy", cu Renée Zellweger, de Rupert Goold, "Marriage Story", de Noah Baumbach, cu Scarlett Johansson.

"colectiv" este un documentar observaţional care spune povestea primului an de după incendiul din clubul Colectiv. Filmul urmăreşte cu egal interes autorităţi şi jurnalişti, într-o interacţiune permanentă de căutare şi expunere a adevărului. Este un film despre sistem versus oameni, despre adevăr versus manipulare, despre interes personal versus interes public, despre curaj şi responsabilitate individuale.

"Pentru că mi-am trăit viaţa între culturi şi ţări, nu am avut niciodată sentimentul că aparţin undeva. În noiembrie 2015, emoţia a mii de oameni care strigau într-un glas «Colectiv», m-a făcut să vreau să înţeleg cum sunt construiţi cei care se dedică dezvoltării comunităţii în care trăiesc. Am descoperit jurnalişti, whistleblowers, activişti care prin acţiunile lor au contribuit la demontarea unor minciuni dureroase pentru societate. La polul opus, am găsit oameni şi sisteme care calcă în picioare demnitatea şi viaţa însăşi a celorlalţi, din poziţii de putere politică sau financiară, minţind şi manipulând, pervertind adevărul şi legea", declară Alexander Nanau, regizorul documentarului.

Filmul îi are ca protagonişti pe Narcis Hogea, tatăl lui Alex Hogea, una dintre victimele care şi-au pierdut viaţa în urma incendiului, Cătălin Tolontan, Mirela Neag şi Răzvan Luţac, echipa de jurnalişti de investigaţie de la Gazeta Sporturilor, Camelia Roiu, medic la Spitalul Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri din Capitală, Mariana Oprea (Tedy), unul dintre supravieţuitorii incendiului, şi Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătăţii. Efortul de producţie a fost unul amplu, constând în 14 luni de filmare şi 18 luni de montaj, implicând peste 60 de oameni din echipa extinsă, din cinci ţări şi nouă naţionalităţi.

Documentarul "Colectiv" este produs de Alexander Nanau Production, în coproducţie cu Samsa Film Luxembourg şi HBO Europe, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei, Luxemburg Film Fund şi Sundance Documentary Fund, cu participarea RTS Elveţia, YES Docu şi MDR Germania.

Filmul va fi disponibil pe HBO GO şi la HBO şi va fi distribuit în luna noiembrie în cinematografele din ţară prin Alexander Nanau Production în parteneriat cu Voodoo Films.

Alexander Nanau, regizor şi producător germano-român, a studiat regia la renumita Academie Germană de Film şi Televiziune din Berlin (DFFB) şi este deţinătorul a două burse la Institutul Sundance, respectiv Academia de Artă (Akademie der Künste) din Berlin. În 2007 a înfiinţat în România casa de producţie Alexander Nanau Production. Filmul său documentar "Lumea văzută de Ion B." a câştigat, în 2010, trofeul Emmy Internaţional la categoria "Arts Programming", iar "Toto şi surorile lui" a fost nominalizat la premiile Academiei de Film Europene din 2015. Nanau a fost director de imagine pentru documentarul francez-german "Nothingwood", filmat în Afganistan, care a avut premiera la Cannes în 2017, în selecţia Quinzaine des Réalisateurs.

