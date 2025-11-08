Dragoste interzisă și emoție pură – „La Traviata” cucerește scena Operei Naționale București

Opera, a cărei premieră mondială a avut loc în 1853 la Teatro La Fenice din Veneția, a trecut de la un debut controversat la un triumf absolut. Povestea Violettei, femeia care iubește dincolo de convenții, până la sacrificiu, continuă să emoționeze generații întregi, iar muzica lui Verdi, intensă și pasională, transformă fiecare moment într-o confesiune a inimii.

La Paris, în saloanele strălucitoare ale vieții mondene, frumoasa curtezană Violetta Valéry își trăiește clipa, ignorând fragilitatea propriei sănătăți. Într-o seară, îl întâlnește pe Alfredo Germont, un tânăr nobil, sincer și pasional, care o iubește cu o devotare neobișnuită. Între cei doi se naște o poveste de dragoste intensă, dar sortită pieirii, căci Violetta, marcată de boală și de prejudecățile lumii, este nevoită să aleagă între fericirea personală și onoarea familiei lui Alfredo.

Pe măsură ce drama se adâncește, sacrificiul Violettei devine o metaforă a iubirii absolute. Renunțând la omul iubit pentru a-i salva viitorul, trăiește în izolare și suferință, purtându-și destinul cu o demnitate sfâșietoare. În final, pe patul de moarte, Violetta primește iertarea și dragostea lui Alfredo, însă este prea târziu, clipa regăsirii coincide cu cea a despărțirii definitive.

Regie şi mişcare scenică: Paul Curran

Scenografie: Gary McCann

Maeștri de cor: Adrian Ionescu, Ethan Schmeisser

Lighting design: Paul Hackenmueller

Asistenți de regie: Paula Stoica, Claudia Machedon

Dirijor: Daniel Jinga

Distribuția:

Violetta: Georgiana Dumitru; Alfredo: Andrei Petre; Germont: Vicențiu Țăranu; Annina: Cristina Eremia; Gastone: Ioan Coca; Flora: Sidonia Nica; Baronul: Vasile Chișiu; Marchizul: David Miron; Doctorul: Filip Panait; Giuseppe: Constantin Negru; Comisionarul: Alin Mânzat; Servitorul: Alin Mânzat

Cu participarea Corului și a Orchestrei Operei Naționale București

”La Traviata” nu este doar o operă, ci o experiență în care scena Operei Naționale București devine inimă, suflare și lacrimă. ”La Traviata” te va face să simți iubirea, durerea și speranța așa cum doar Verdi le poate cânta.

Spectacolul ”La Traviata” este deja SOLD OUT! Interesul publicului a fost uriaș, toate biletele fiind epuizate la scurt timp după punerea în vânzare. Cererea record confirmă încă o dată statutul acestei capodopere verdiene drept una dintre cele mai iubite producții din repertoriul Operei Naționale București.

