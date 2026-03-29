Duminica Floriilor, sărbătorită astăzi de credincioșii catolici: Semnificația ei spirituală și poarta către Săptămâna Patimilor

Această zi comemorează intrarea triumfală a lui Iisus în Ierusalim, moment descris în toate cele patru Evanghelii. Conform tradiției, Iisus a fost întâmpinat de mulțimi de oameni care așterneau haine și ramuri de palmier în calea sa, aclamat ca un rege. De aici provine și simbolistica principală a sărbătorii: ramurile verzi, care semnifică victoria, speranța și renașterea spirituală.

Intrarea sa în Ierusalim este singurul moment din viaţa Sa pământească în care a acceptat să fie aclamat ca Împărat. De data aceasta, îşi pregăteşte singur intrarea, conform profeţiilor din Vechiul Testament, ca să fie recunoscut după Lege că este Mesia, Mântuitorul lumii.

La catolici, sărbătoarea este marcată prin rugăciune, binecuvântarea ramurilor – cele mai frecvente fiind cele de salcie sau finic – și reflecție spirituală. Credincioșii primesc ramuri binecuvântate la Sfânta Liturghie. Credincioșii participă apoi la o procesiune solemnă, care reconstituie simbolic intrarea lui Iisus în Ierusalim. Această procesiune este urmată de Sfânta Liturghie, în cadrul căreia se citește Patima Domnului, adică relatarea suferințelor și răstignirii lui Iisus.

Enoriașii țin ramurile în mâini pe tot parcursul slujbei, apoi acestea sunt aduse acasă. Ramurile nu nu se aruncă la gunoi, ci sunt adunate ulterior și arse.

Cu ziua de Florii începe și ultima săptămână a postului, numită Săptămâna Patimilor, în care creştinii se pregătesc să întâmpine marea sărbătoare a Învierii Mântuitorului Iisus Cristos.

Paștele catolic va fi sărbătorit pe data de 5 aprilie, cu o săptămână înainte de cel ortodox.