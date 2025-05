După 40 de ani, creatorul Star Wars dezvăluie de ce Yoda vorbește atât de ciudat

La peste patru decenii de la lansarea filmului Star Wars: Episodul V – Imperiul contraatacă, creatorul francizei, George Lucas, a dezvăluit motivul din spatele stilului unic de a vorbi al lui Yoda. Declarațiile au fost făcute în cadrul Festivalului de Film Clasic TCM 2025, cu ocazia unei proiecții aniversare a celebrului film din 1980, scrie CNN.

Lucas a explicat că vorbirea atipică a maestrului Jedi a fost o alegere intenționată, pentru ca mesajele sale – adesea cu un conținut profund și filozofic – să capteze mai bine atenția publicului.

„Pentru că dacă vorbești într-un limbaj normal, oamenii nu te ascultă atât de mult”, a spus Lucas, citat de Variety. „Dar dacă are un accent sau e greu de înțeles ce spune, se concentrează mai mult pe conținutul mesajului.”

În viziunea lui Lucas, Yoda era „filosoful” poveștii, așa că era important ca vorbele lui să fie remarcate, mai ales de publicul tânăr.

Frank Oz este vocea personajului Yoda

„A trebuit să găsesc o modalitate ca oamenii să îl asculte cu adevărat, în special copiii de 12 ani”, a completat regizorul.

Maestrul Yoda, dublat de legendarul Frank Oz, a devenit cunoscut pentru replici construite invers față de regulile limbii engleze, precum „The greatest teacher, failure is” sau „Much to learn, you still have.” Stilul său de vorbire a devenit nu doar emblematic, ci și parte din farmecul francizei.

În aceeași săptămână, conturile oficiale de Instagram ale Disney+, Star Wars și Lucasfilm au publicat o serie de clipuri amuzante cu bloopers de pe platourile de filmare, în care Oz continuă să dea viață marionetei lui Yoda chiar și în scene ratate.

Pentru fanii universului creat de Lucas, un lucru rămâne clar: pentru totdeauna Yoda este.