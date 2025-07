Expoziția de pictură „Data Mundi [error 500]” – o critică a societății digitale, la Timișoara

Artista, timișoreancă la origini, este stabilită în Germania de peste 30 de ani. Aceasta a fost și prima sa expoziție în orașul natal. Vernisajul a strâns un public numeros.

Titlul ironic al expoziției, „Data Mundi [error 500]”, face trimitere la codul informatic pentru o eroare internă de server. Lucrările expuse sunt realizate în ulei și propun o critică subtilă a societății digitale, în care umanitatea se îndepărtează de natură, de sine și de esența ei identitară. Picturile poartă o estetică marcată de absurd, dar invită la reflecție, nu la judecată, potrivit comunicatului de presă transmis miercuri.

„Toate lucrările din expoziție au un element comun: sunt critice la nivel social, dar nu acuză, nu arată cu degetul. Ele oferă un impuls de gândire – despre cum trăim, ce e bine, ce e rău. Am inclus și un ciclu despre Africa, realizat pentru o expoziție la un consulat african. Este tot o critică socială: despre exploatarea continentului, despre rădăcina problemelor”, a explicat artista Csilla Kudor.

Lucrările, cu o dimensiune critică și postmodernă

La vernisaj a fost invitat să ia cuvântul și conf. univ. dr. Gabriel Kelemen, care a vorbit despre dimensiunea critică și postmodernă a lucrărilor:

„Este brutal ceea ce vine în agora Timișoarei. Kudor are o formare solidă, un traseu clar – Timișoara, Budapesta, Düsseldorf – și o viziune care se integrează perfect în criza postmodernității. Expoziția semnalează dispariția speciilor, carnea artificială, consumerismul dus la extrem. Sunt teme grele: vezi personaje, rinoceri, crocodili, țesătoarele din India care trudesc pentru doi dolari pe zi ca noi să avem haine. Aceste picturi sunt o formă de activism artistic, de dizidență mocnită, dar clar exprimată vizual”, a declarat conf. univ. dr. Gabriel Kelemen în cadrul Departamentului de Arte Vizuale al Universității de Vest din Timișoara.

Arta, o pasiune pentru Csilla Kudor

Péter Tamás, Consul Onorific al Ungariei la Timișoara și susținător al evenimentului, a oferit o evocare emoțională a tinereții comune:

„Îmi amintesc de vremurile când aveam 18-20 de ani, de nopțile lungi de vară în care visam împreună cu Csilla. Vorbeam despre Borges, despre Salvador Dali, despre o lume mai bună. Csillag este ‘stea’ în maghiară, și iată că această stea a prins zborul în Europa. După multe reușite, s-a întors la Timișoara”.

Csilla Kudor își împarte activitatea între pictura în ulei și sculptura în bronz, iar următoarea sa expoziție în Timișoara ar putea să fie dedicată sculpturii.

„A trebuit să muncesc mult ca să ajung la acest nivel, pentru că nu am vrut să vin cu lucrări slabe. Timișoara are o critică exigentă, iar eu am vrut ca prietenii mei și timișorenii să vadă ceva frumos. Timișoara este locul care rămâne mereu pe primul loc. Familia mea este în continuare aici. Deși am plecat singură, nu m-am rupt niciodată de oraș. Vin de două-trei ori pe an. Din 1994 locuiesc la Bremen. Niciodată nu m-am gândit că voi face artă, dar mi-a plăcut întotdeauna să desenez. Acum din asta trăiesc”, a declarat artista Csilla Kudor.

Născută la Timișoara și absolventă a Liceului „Bela Bartok”, Csilla Kudor a părăsit România după Revoluție, stabilindu-se inițial în Ungaria, apoi în Germania, la Bremen, unde trăiește de peste 30 de ani. Deși în prima parte a anilor săi, Csilla Kudor a urmat studii de inginerie, ea a decis să meargă pe drumul artei, învățând acest meșteșug la Academia de Arte din Düsseldorf, sub îndrumarea maestrului Markus Lüpertz.