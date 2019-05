Emilian lansează “Pentru ea”, o piesă sub forma unui live session, compusă la HaHaHa Production în co-producţie cu Cat Music. Piesa este dedicată iubitei, totul începând într-un moment de inspiraţie spontană, aşa cum povesteşte Emilian.

“După o zi plină la lucru, mă uitam pe geamul din mansarda, privind în gol, dar, ciudat, mintea mea era într-un moment de “revelaţie” faţă de omul din viaţa mea. Am luat instinctiv chitara în mână şi am cântat primele note din refren “ Pentru ea …”. Din acel moment am simţit că piesa asta este o parte din mine, aşa ca am început să scriu. ”Pentru ea“ este una dintre piesele mele de suflet în care surprind momentul descris anterior, îmbinat cu clipele în care îi pot spune te iubesc persoanei de lângă mine şi uneori vorbele nu sunt de ajuns”.

Emilian are doar 24 de ani, dar rigoarea unui artist profesionist care nu acceptă jumătăţile de măsură. Face muzica de la 5 ani, a participat la toate concursurile de muzică pentru copii din ţară şi a câştigat premii în egală măsură. La 10 ani s-a hotărât să depăşească graniţele ţării şi s-a înscris la Moscova într-un concurs unde a obţinut marele premiu. Când a împlinit 12 ani, Emilian a avut primul lui concert în Sicilia la un festival de muzică pentru copii. A urmat Liceul de Muzica din Iaşi, unde a studiat chitara clasica şi pianul, terminând apoi Conservatorul la Bucureşti.

Emilian are deja atitudinea unui performer de succes, dupa cum povesteste Smiley: „Sunt absolut sigur că Emilian are toate calităţile unui artist complet. La 24 de ani este dedicat şi riguros faţă de el şi meseria lui, aşa cum spun mereu ca e nevoie pentru un artist. Este o descoperire promiţătoare atât pentru mine cât şi pentru echipa HaHaHa Production.”

Piesa “Pentru ea” este compusă de Emilian, Roland Kiss şi Serban Cazan, iar versurile sunt semnate de Emilian, Ana Stancu si JUNO.

