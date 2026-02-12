Prima pagină » Cultură-Media » Eurovision România 2026: Lista celor zece finaliști ai Selecției Naționale / Fanii vor alege a 11-a piesă care va intra în finală

Joi seara au fost anunțați cei zece finaliști ai Selecției Naționale Eurovision România 2026. Cea de-a 11-a piesă care va intra în finală va fi aleasă de fani.
Sursa foto: Facebook/Eurovision Romania
Diana Nunuț
12 feb. 2026, 22:39, Cultură-Media

TVR a anunțat, joi seara, cei zece finaliști aleși de juriul Selecției Naționale, după trei zile de audiții.

Alejandro Zandes & Emil Rengle („Bailando Solo”), Alexandra Căpitănescu („Choke Me”), Edward Maya x LavBbe x Costi („Everybody Needs Somebody”), Emy Alupei („Tili Bom”), HVNDS („HVNDS – DOR”), Monica Odagiu („Fereastră Pentru Un Orb”), Olivia Addams („Croco”), Robert Lukian („Fire to the lies”), Vanu („Therapy Enemy”) şi Yguana („Happy Birthday”) sunt cei zece finaliști deciși de juriu.

Ce-a de-a 11-a piesă care va intra în finală va fi aleasă de fani. În această cursă intră piesele clasate pe locurile 11-15, într-o procedură distinctă de calificare în finală, denumită „Wild Card din partea publicului”.

În acest sens, de joi și până duminică, 15 februarie, la ora 19.00, publicul va putea viziona pe canalul oficial de YouTube al TVR, într-un playlist dedicat, cele cinci piese eligibile: Alexa & Aria Moon – „iELE”, Antonio Pican – „Humans”, Bogdan Medvedi – „Broken Heart”, Impact – „Bengalo” și Wrs – „All The Way”.

Ce-a de-a 11-a piesă care se va califica în finala Selecției Naționale este cea care va avea cele mai multe vizualizări pe canalul de Youtube din lista celor cinci.

Finala Selecției Naționale va avea loc în studiourile TVR în data de 4 martie.

Concursul muzical Eurovision 2026 se va desfășura la Viena, Austria, iar România va participa în data de 14 mai, în cea de-a doua semifinală. Finala Eurovision este programată pentru data de 16 mai.

