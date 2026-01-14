Conchita Wurst spune „adio” Eurovisionului. Decizie surprinzătoare înaintea ediției din Viena

Într-o declarație semnată cu numele real, Tom Neuwirth, artistul a subliniat impactul profund pe care concursul l-a avut asupra vieții sale.

„Eurovision a fost scena mea, casa mea și rampa mea de lansare. Sunt profund recunoscător pentru acest capitol”.

Cu toate acestea, Conchita a precizat că, din dorința de evoluție artistică, a decis să se distanțeze de contextul Eurovision, notează Euronews.

Reacția organizatorilor

Michael Kron, producător executiv al Eurovision 2026, a confirmat respectul organizatorilor față de decizia artistei.

„Contribuția Conchitei Wurst este o parte importantă din istoria Austriei la Eurovision. Îi dorim mult succes în proiectele viitoare”.

Anunțul este cu atât mai surprinzător cu cât Conchita Wurst era așteptată să joace un rol-cheie în ediția de anul viitor, fie ca interpret, fie ca gazdă a unor evenimente conexe.

Boicotul internațional

Deși artista afirmă că decizia este una strict personală, momentul ales ridică semne de întrebare. Eurovision 2026 este deja considerată cea mai controversată ediție din istoria concursului, după ce Irlanda, Spania, Islanda, Slovenia și Țările de Jos au anunțat că nu vor participa, în semn de protest față de menținerea Israelului în competiție.

La rândul său, Nemo, câștigătorul ediției 2024, a returnat trofeul către EBU, acuzând incompatibilitatea dintre valorile declarate ale concursului și deciziile politice ale organizatorilor.

Gestul său a fost urmat de Charlie McGettigan, câștigătorul din 1994, care a anunțat o acțiune similară.

Reacția publicului

Televiziunea publică austriacă ORF, gazda ediției din 2026, a confirmat că nu va interzice steagurile palestiniene în public și nu va cenzura eventualele huiduieli la adresa prestației Israelului. Concursul va avea loc pe 16 mai 2026, la Viena, după victoria lui JJ în 2025.

România va performa în cea de-a doua semifinală, pe 14 mai, în prima parte a difuzării. Celelalte țări care vor concura în aceeași zi sunt Albania, Danemarca, Armenia, Cipru, Elveţia, Norvegia, Azerbaijan, Luxemburg, Malta, Bulgaria, Australia, Ucraina, Republica Cehă şi Letonia, potrivit organizatorilor.