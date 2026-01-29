Filme celebre, incluse în patrimoniul cinematografic al Statelor Unite

Printre titlurile alese în 2025 se află comedia Clueless, lansată în 1995, care a devenit un reper al culturii pop. Filmul este regizat de Amy Heckerling și a consacrat expresia „As if!” – echivalentul ironic al lui „Nici vorbă!”, fiind descris drept „o producție cu energie vizuală colorată, specifică anilor ’90, și un dinamism susținut de coloana sonoră”. Producția este o adaptare liberă a romanului Emma, de Jane Austen, și a transformat-o pe Alicia Silverstone, interpreta eroinei Cher Horowitz, într-un simbol al generației sale.

Potrivit Associated Press, selecția din acest an include și Inception, filmul lui Christopher Nolan lansat în 2010, care explorează ideea influențării gândurilor prin manipularea viselor. Pelicula este descrisă ca o producție care „provoacă publicul cu mai multe niveluri narative interconectate, oferind în același timp secvențe de acțiune captivante și efecte vizuale spectaculoase”.

Filme devenite simbol

Un alt titlu emblematic este The Karate Kid, apărut în 1984. Este primul film al francizei cu Ralph Macchio și Pat Morita – interpreții tânărului ucenic și ai mentorului său, considerat „profund american”. „Un film despre parcursul eroului, un film sportiv și unul despre adolescență, emoționant, dar nu lipsit de duritate”, spun specialiștii care au realizat selecția.

Alături de aceste producții se regăsesc și filme cu puternic impact social. Printre ele se numără Philadelphia (1993), pentru care Tom Hanks a câștigat Oscarul pentru rolul unui avocat diagnosticat cu HIV.

Glory (1989) completează lista, Denzel Washington fiind premiat de Academia Americană de Film pentru interpretarea sa într-o poveste despre soldații afro-americani care au luptat în Războiul Civil.

Peste un secol de cinema

Selecția din 2025 acoperă mai bine de un secol de istorie a cinematografiei. Cel mai vechi film inclus este The Tramp and the Dog (1896), realizat de William Selig și considerat mult timp pierdut. El a fost redescoperit în 2021, la Biblioteca Națională a Norvegiei. La polul opus se află The Grand Budapest Hotel, din 2014, filmul lui Wes Anderson, pentru care documentarea istorică atentă a fost esențială în construirea decorurilor vizuale spectaculoase.

Documentare remarcabile

În total, lista include patru documentare, printre care Brooklyn Bridge (1981), primul documentar difuzat pe PBS al cineastului Ken Burns, descris drept „mai mult decât un realizator de film, un istoric public de încredere”.

Celelalte documentare incluse sunt Say Amen, Somebody (1982), The Wrecking Crew (2008) și The Loving Story (2011).

Program de conservare cinematografică

Denumit Registrul Național de Film, programul de conservare a fost lansat în 1988, iar de atunci sunt selectate 25 de filme anual, cu condiția ca acestea să aibă cel puțin 10 ani vechime. Filmele incluse nu primesc drepturi speciale de difuzare, dar sunt recunoscute ca parte a patrimoniului cinematografic american și sunt conservate pentru generațiile viitoare.