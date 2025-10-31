Filmul „One Hand Jesus” de Bogdan Mirică, selectat la Les Arcs Coproduction Village – ediția 17

Evenimentul, parte a Les Arcs Film Festival, se desfășoară în stațiunea franceză Les Arcs, între 13 și 20 decembrie, și oferă regizorilor oportunitatea de a găsi co-producători, agenți de vânzări, distribuitori sau finanțatori. Proiectele selectate vor concura pentru două premii: Eurimages Co‑production Development Award (20.000 euro) și ArteKino International Award (6.000 euro).

Organizatorii evenimentului au anunțat vineri selecția pentru ediția din 2025, a 17-a, prezentând 18 proiecte europene din 14 țări, selectate dintre 391 de aplicații. Evenimentul profesional reunește peste 550 de participanți și include Co-Production Village, Talent Village și sesiuni de conferințe, întâlniri, workshopuri și masterclass-uri.

Bogdan Mirică, descoperit pe scena internațională cu filmul Dogs (2016), prezent în secțiunea Un Certain Regard de la Cannes, a câștigat Premiul FIPRESCI și și-a consolidat reputația cinematografică prin explorări estetice și tematici din mediul rural, marginal și al conflictelor interioare.

Producția pentru „One Hand Jesus” este asigurată de casa românească deFilm.

Lista completă a proiectelor selectate:

Alicante – Lina Soualem (Franța), producție: Easy Riders

Confirmation – Maciej Jankowski (Polonia), producție: Rozbrat Films

Dasha – Mar Coll (Spania/Germania), producție: Fasten Films, Yellow Blackbird

Disqualifié – Dimitris Zouras (Grecia), producție: Neda Film

Elsewhere – Adelina Borets (Ucraina/Polonia), producție: Toy Cinema, Koskino

Friends, Birthdays, Murder, etc. – Lida Vartzioti și Dimitris Tsakaleas (Grecia), producție: Atalante Productions

Hard Copy – Marleen Valien (Germania), producție: Sommerhaus Filmproduktion

I Will Drink With The Bees – Léa Triboulet (Franța), producție: La Belle Affaire Productions

In The Name of Pleasure – Lisa Clarkson (UK), producție: Story Horse Pictures Ltd

Inner Warrior – Nicolai G.H. Johansen (Danemarca), producție: Sub Rosa Pictures

Invasion – Jerry Carlsson (Suedia), producție: Verket Produktion

Love in The Time of Communism – Kristina Grozeva & Petar Valchanov (Bulgaria/Grecia), producție: Abraxas Film, Graal

One Hand Jesus – Bogdan Mirică (România), producție: deFilm

Pantano de aves – Karen Vázquez Guadarrama (Belgia), producție: Mirage

Riot/Girl – Arman T. Riahi (Austria/Franța), producție: Golden Girls Filmproduktion, Les Contes Modernes

Desde que tú te has ido (Since You’ve Been Gone) – María Herrera López (Spania), producție: Avalon

The Hermit – Nicolas Kolovos (Grecia/Suedia), producție: Homemade Films, Kakadua Filmproduktion

The Tigress – Lisa Brühlmann (Elveția/UK), producție: tellfilm GmbH, Tempesta Film UK