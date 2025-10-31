Serialul „Las Fierbinți” – acuzații de campanie electorală mascată pentru Bolojan și Miruță. Dialogurile au ajuns la urechile CNA

Motivul ar fi reprezentat de ipoteza unei posibile campanii electorale mascate pentru premierul Ilie Bolojan (PNL) și ministrul Economiei, Radu Miruță (USR), notează CANCAN.

După ce producătorii și scenariștii „Las Fierbinți” au fost acuzați oferă spațiu de publicitate electorală mascată într-un episod al serialului, un alt dialog care ridică semne de întrebare a ajuns pe masa experților CNA.

Scena este difuzată în episodul 1 din sezonul 27, iar personajele discută despre ordinele și inițiativele premierului într-o manieră care care ar putea depăși registrul comic și ar putea intra în zona de mesaj politic recognoscibil, potrivit CNA. Episodul este intitulat „În slujba cetățeanului”.

De această dată, personajele sunt doi săteni care discută în biroul primarului Vasile. „Mie îmi place de Bolojan! E bizon. Zice că face și eu cred că o să facă ce zice, nu ca alții”, spune unul dintre ei.

„Mie de aia nu-mi convine de el, că face ce zice. Mi-a tăiat pensia de handicap”, a declarat celălat.

În episod, personajul recunoaște că nu avea handicap, ci primise pensia „cadou” de la un văr dintr-o comisie.

Potrivit CANCAN, experții în comunicare numesc această strategie „soft propaganda”, o formă subtilă de construire a imaginii unui politician, care, în acest caz, este construită prin replici, glume și personaje cu care publicul se identifică, inducând astfel o simpatie pentru figurile publice despre care se vorbește.

Numele lui Miruță, rostit într-un alt dialog care ridică semne de întrebare

Dialogul vizat care îl are ca subiect ministrul Economiei Radu Miruță apare în episodul 14 din sezonul 27 al serialului „Las Fierbinți” și include replici despre „comisii”, „primari verificați”, „dosare penale”, iar numele ministrului este rostit în contextul unei discuții despre verificarea administrațiilor locale.

„Cică l-a pus Bolojan pe Miruță să facă niște comisii și am dat de dracu, Robi, că asta chiar le face. Unii care umblă pe unde nu e voie și pe unde nu a umblat nimeni niciodată și care taie și spânzură tot ce nu e în regulă. Tot ce nu e cum trebuie. Și tu îți dai seama că la noi aici peste tot nimic nu e ce trebuie. Adică ce să faci? Și acum ce fac ăștia? Iau primarii la verificat, pe toți. Ia primarii la verificat, pe toți. Cică trei comune la rând i-au prins pe primari că au băgat mâinile până la cot. Îți dai seama: dosar, demisii, pușcărie pe loc, îți dai seama?”, se arată în dialogul redat de CANCAN pe care Primarul Vasile în poartă cu Robi.

Cu toate că în prezent nu există o campanie electorală în desfășurare, unii observatori au semnalat că episodul ar putea conține elemente de publicitate politică nemarcată.

Cu toate acestea, scenariștii, dar și actorii implicați în producție au explicat că serialul este o satiră socială inspirată din realitățile vieții rurale, și nu are scop politic. Scenaristul Mimi Brănescu a precizat că intenția echipei este de a reflecta mecanismele de putere locale, corupția sau abuzurile, fără a favoriza un actor politic anume.