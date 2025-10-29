CNA s-a autosesizat după un episod din „Las Fierbinți” în care sunt menționați Bolojan și Miruță

Consiliul Național al Audiovizualului va analiza un episod din serialul „Las Fierbinți”, difuzat de Pro TV, în care numele ministrului Economiei, Radu Miruță, este menționat, relatează Cancan.

În episodul 14 al sezonului 27, personajele Primarul Vasile și Robi fac referire la premierul Ilie Bolojan și la ministrul Radu Miruță, într-o discuție despre „comisii”, „verificarea primarilor” și „dosare penale”.

Președinta CNA, Monica Gubernat, a declarat pentru Cancan că a vizionat întâmplător secvența și a decis să se autosesizeze în legătură cu subiectul: „Mă voi autosesiza pe acest subiect. Vom dezbate cazul în ședință publică!”

Deși nu există o campanie electorală în desfășurare, unii observatori au ridicat posibilitatea ca episodul să includă elemente de publicitate politică nemarcată, având în vedere că sunt menționate nume reale ale unor demnitari.

VIDEO. Dialogul din „Las Fierbinți”

Primarul Vasile: Cică umblă unii prin județ, ăștia noi care vor să facă treabă.

Robi: Bolojan?

Primarul Vasile: Mai rău. Miruță! Cică l-a pus Bolojan pe Miruță să facă niște comisii și am dat de dracu, Robi, că asta chiar le face. Unii care umblă pe unde nu e voie și pe unde nu a umblat nimeni niciodată și care taie și spânzură tot ce nu e în regulă. Tot ce nu e cum trebuie. Și tu îți dai seama că la noi aici peste tot nimic nu e ce trebuie. Adică ce să faci? Și acum ce fac ăștia? Iau primarii la verificat, pe toți. Ia primarii la verificat, pe toți. Cică trei comune la rând i-au prins pe primari că au băgat mâinile până la cot. Îți dai seama: dosar, demisii, pușcărie pe loc, îți dai seama?