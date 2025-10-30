Lovitură pe piața K-Pop. Trupa de fete New Jeans pierde procesul cu casa lor de management, Hybe / În urma anunțului, Hybe ajunge la 644 de milioane de dolari valoare de piață

Unul dintre cele mai importante exporturi pop ale Coreei de Sud, trupa K-pop New Jeans, pierde procesul cu agenția Hybe, într-un litigiu care durează din 2024, potrivit CNBC.

Astfel, instanța a hotărât ca trupa New Jeans să rămână în continuare sub imperiul contractului cu agenția până în 2029, după ce acestea au semnat contractul în 2022.

Un proces de un an

Hotărârea este cea mai recentă într-un proces care implică și subcasa ADOR și CEO Min Hee-jin, acuzată de trupă de rele tratamente și de nerespectarea condițiilor contractuale.

Capitalizarea de piață a agenției Hybe este, în urma deciziei instanței, de 644 de milioane de dolari, valoare de piață.

New Jeans este unul dintre cele mai relevante produse K-pop, cu multiple intrări în topurile Billboard.

Istoria unui proces care părea că nu se mai termină

Alte trupe pe care le manageriază Hybe sunt BTS, Seventeen și Le Sserafim.

Aceasta este cea mai recentă decizie a instanței, într-un război juridic care durează de un an, de când grupul de fete New Jeans a încercat să rezilieze contractul cu Hybe, în noiembrie 2024, invocând încălcări ale contractului de către ADOR.

La momentul respectiv, acest anunț a produs o ștergere de 420 de milioane de dolari din capitalizarea de piață a Hybe.

Ulterior, ADOR a intentat un proces împotriva grupului în decembrie, solicitând confirmarea validității contractului exclusiv.