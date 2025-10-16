George Clooney și Annette Bening vor juca în ecranizarea memoriilor lui Amy Bloom, „In Love”

Actorii George Clooney și Annette Bening vor juca în adaptarea cinematografică a bestsellerului „In Love: A Memoir of Love and Loss”, de Amy Bloom.

Filmul va fi regizat de Paul Weitz, nominalizat la Oscar, care a co-scris scenariul alături de autoarea romanului.

Proiectul spune povestea unei iubiri moderne, în care doi oameni fac o decizie imposibilă, dar care onorează angajamentul lor reciproc. Clooney și Bening vor da viață personajelor principale, iar Clooney va produce filmul alături de Grant Heslov prin Smokehouse Pictures, anunță joi Deadline.

„O fabulă contemporană despre dragoste”

„Memoriile lui Amy sunt o fabulă contemporană despre dragoste, umor și provocările existențiale. Abia aștept să le aduc la viață cu acest grup de actori extraordinar”, a declarat Weitz.

Cartea lui Bloom a fost numită de Time drept cea mai bună carte de nonficțiune a anului 2022 și inclusă în lista celor 100 de cărți care trebuie citite.

Atât Clooney, cât și Bening se află într-o perioadă extrem de activă: Clooney a primit recent aprecieri pentru rolul său din Jay Kelly, iar Bening urmează să apară în The Bride și în serialul Apple TV Lucky.