George Clooney: Nu am vrut să-mi cresc copiii la Hollywood. În Franța nimeni nu dă doi bani pe faimă

Actorul și regizorul George Clooney a declarat că a părăsit definitiv Hollywoodul după nașterea gemenilor săi, alegând o viață liniștită la o fermă din Franța, din dorința de a-și crește copiii departe de cultura celebrității și de presiunea mediatică din Los Angeles.

„Trăim la o fermă în Franța și suntem foarte norocoși”, a spus Clooney, într-un interviu pentru Esquire, publicat luni.

„Eu am crescut parțial la fermă și, copil fiind, uram ideea. Dar acum, pentru ei, e minunat: nu stau toată ziua pe iPad, mănâncă alături de adulți și își strâng farfuriile. Au o viață mult mai bună”, a mai spus Clooney.

Actorul premiat cu Oscar a explicat că nu și-a dorit ca gemenii săi, Ella și Alexander, să crească într-un mediu în care faima dictează totul.

„Eram îngrijorat să-mi cresc copiii în Los Angeles, în cultura Hollywoodului. Simțeam că nu vor avea o șansă corectă în viață. În Franța, nimeni nu dă doi bani pe faimă. Nu vreau ca ei să trăiască urmăriți de paparazzi sau comparați cu copiii altor vedete”, a încheiat actorul.

Deși s-a retras din agitația Hollywoodului, Clooney a fost extrem de activ în ultimul an. După un rol principal pe Broadway în Good Night and Good Luck, pentru care a fost nominalizat la Premiile Tony, actorul revine cu „Jay Kelly”, noul film semnat Noah Baumbach.

Lungmetrajul, prezentat în premieră la Festivalul de la Veneția, îl are pe Clooney în rolul unui actor celebru aflat la apogeul carierei, confruntat cu propriile regrete

Actorul, în vârstă de 64 de ani, trăiește alături de soția sa, Amal Clooney, și de gemenii lor, bucurându-se de o viață discretă în sudul Franței.