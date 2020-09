JK Rowling a dezvăluit că este o supravieţuitoare a abuzurilor domestice şi agresiunilor sexuale

Autoarea JK Rowling a mutat atenţia publicului de la criticile venite din partea comunităţii Trans la problemele cu care s-a confruntat în tinereţe. Ea a mărturisit pentru prima dată că a fost victima violenţei domestice şi ar fi suferit abuzuri sexuale.

După ce a scandalizat internauţii cu o postare despre conceptului de identitate de gen, autoarea Harry Potter şi-a atras numeroase critici. Într-un eseu lung şi extrem de personal redactat, ea a oferit un răspuns criticilor aduse la comentariile sale de pe Twitter care vizau problema transexualilor.

If sex isn’t real, there’s no same-sex attraction. If sex isn’t real, the lived reality of women globally is erased. I know and love trans people, but erasing the concept of sex removes the ability of many to meaningfully discuss their lives. It isn’t hate to speak the truth.