Lady Gaga revine pe scena MTV Video Music Awards

Organizatorii MTV Video Music Awards au anunțat sâmbătă că Lady Gaga va susține un moment live în cadrul galei de anul acesta.

Artista, supranumită „Mother Monster”, conduce topul nominalizărilor cu 12 categorii, între care „Artistul anului” și „Cel mai bun album” pentru „Mayhem”, lansat la începutul lui 2025.

Gaga are o relație de lungă durată cu premiile VMA, acumulând până acum 57 de nominalizări de-a lungul carierei.

Ultima ei apariție pe scena galei a avut loc în 2020, când a interpretat piese de pe albumul „Chromatica”, inclusiv celebrul duet „Rain on Me” cu Ariana Grande.

Alături de Gaga, spectacolul va aduce și alte nume mari: Doja Cat, care își va prezenta pentru prima dată live noul single „Jealous Type”, Jelly Roll, aflat la primele sale nominalizări, Post Malone, câștigător a șase trofee VMA, dar și tinerii artiști Conan Gray și Tate McRae, care vor debuta pe scena premiilor.