Lansare editorială: „Brand România”, o carte despre mituri, identitate și imagine de țară

„Brand România. Marea evadare dintre Miorița și Dracula”, cartea semnată de Bogdan Brînzaș și publicată la Editura Cuantic, propune o reflecție profundă despre identitate, mituri și felul în care România se prezintă lumii.

Scrisă de unul dintre pionierii brandingului în România, lucrarea îmbină analiza lucidă cu experiența practică, oferind un plan pragmatic pentru conturarea unei identități naționale autentice. În paginile sale veți descoperi o radiografie curajoasă a României actuale: atuurile pe care le ignorăm, slăbiciunile care ne țin pe loc și șansele pe care le putem transforma în atuuri competitive.

Autorul nu oferă rețete iluzorii, ci strategii clare și realizabile, bazate pe resursele reale ale țării – de la potențialul turistic și cultural, la forța diasporei și creativitatea tinerilor.

„Brand România” investighează sursele mitologice și culturale ale imaginii țării noastre – de la Miorița și până la Dracula – și analizează felul în care acestea au fost folosite (sau ratate) în construcția brandului de țară. Volumul oferă atât specialiștilor în comunicare și branding, factorilor politici decidenti, cât și publicului larg, o lectură incitantă și actuală.

Cartea nu este un discurs politic, ci un ghid de acțiune

Brînzaș arată că adevărata schimbare începe atunci când România renunță la formele fără fond și își asumă autenticitatea.

Exemple, cifre, analize și soluții sunt prezentate într-un limbaj accesibil, care atrage atât profesioniștii din domeniul comunicării și politicii publice, cât și cititorii preocupați de viitorul acestei țări.

„Brand România” nu este doar o carte despre imagine, ci despre speranță și direcție. Este un apel la luciditate și implicare, dar și o invitație la mândrie: România are resurse, are identitate, are povești. Tot ce trebuie să facem este să le punem în valoare inteligent și consecvent.

Dacă vrei să înțelegi ce înseamnă cu adevărat un brand de țară și cum putem transforma România într-un nume respectat pe scena globală, această carte este pentru tine. O lectură necesară pentru cei care cred că viitorul nu se așteaptă – se construiește.

Bogdan Brînzaș este consultant în strategie, comunicare și branding, cu experiență vastă în proiecte de imagine publică și corporate. „Brand România” reprezintă și rezultatul unei cercetări doctorale, dar și o pledoarie pentru regândirea modului în care ne raportăm la simbolurile și valorile identitare.