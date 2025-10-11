László Krasznahorkai, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură 2025: un stil labirintic care reflectă haosul lumii contemporane

László Krasznahorkai este recunoscut drept unul dintre cei mai provocatori autori ai lumii contemporane. Academia Suedeză a onorat opera scriitorului maghiar pentru capacitatea sa de a transforma teroarea politică, alienarea și absurditatea în literatură de mare forță artistică și etică.

László Krasznahorkai, un autor care sfidează claritatea convențională

Opera lui Krasznahorkai este dominată de fraze întinse, adesea fără punctuație convențională, care reflectă alienarea și frica existențială a personajelor sale. Totodată, stilul său devine un antidot împotriva apatiei colective. Romanul „Melancolia rezistenței” este considerat cea mai reprezentativă lucrare a sa și un punct de pornire esențial pentru cititori, scrie The Atlantic.

Născut în Ungaria comunistă în 1954, Krasznahorkai a trăit sub opresiunea politică a regimului sovietic, experiență care i-a modelat viziunea literară. Deși primele sale romane au apărut înainte de 1989, adevărata consacrare internațională a venit abia după traducerea în engleză din 1998.

El a devenit astfel o voce puternică împotriva resemnării și normalizării violenței și haosului.

Un autor care nu acceptă resemnarea în fața războiului și a istoriei recente

Într-un interviu recent pentru The Yale Review, Krasznahorkai a vorbit despre invazia Ucrainei de către Rusia.

„Un război murdar și putred se desfășoară sub ochii mei. Lumea începe să se obișnuiască cu el. Eu nu mă pot obișnui”. Această rezistență la banalizarea răului definește întreaga sa operă.