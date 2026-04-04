„Lazăre, vino afară!” / Învierea lui Lazăr – minunea care a cutremurat Ierusalimul și a scandalizat preoțimea

Hristos i-a enervat pe liderii religioși cu minunile Lui, cu predicile Lui, cu stilul Lui de viață, dar cel mai mult i-a enervat când l-a înviat pe Lazăr, mort de patru zile, arătând, prin aceasta, puterea Sa care nu era de pe pământ. Minunea învierii lui Lazăr i-a adus pe mulți la credință, dar i-a pornit pe preoți împotriva Lui. Era începutul unei confruntări care avea să ducă la răstignirea lui Iisus.
Luiza Moldovan
04 apr. 2026, 06:57, Cultură-Media

Pentru biserica ortodoxă, sâmbăta de dinaintea Floriilor este dedicată dreptului Lazăr, cel care a fost înviat de Mântuitorul Hristos la patru zile după ce a murit.

E o zi cu profunde semnificații pentru că Hristos face această minune și toată protipendada religioasă a vremii ia foc de revoltă că se vede puterea Lui în Lazăr cel înviat.

Nu le place liderilor religioși deloc faptul că oamenii vin după Hristos și lasă toate vechile învățături. Lazăr era o amenințare care trebuia să dispară.

Și, de asemenea, și autorul aceste minuni care le strica lor apele.

Minunea care a schimbat totul

Potrivit tradiției creștine, Lazăr, fratele Martei și al Mariei, era un apropiat al lui Iisus, pe care acesta îl numea „prieten”. După ce Lazăr a murit și fusese deja de patru zile în mormânt, Hristos l-a înviat, cu o zi înainte de intrarea Sa în Ierusalim.

Evenimentul a avut un impact uriaș. Mulți dintre cei care au aflat au devenit urmași ai lui Hristos

Primul episcop de Larnaca

După înviere, Sfântul Lazăr din Betania a părăsit Palestina și a ajuns în Cipru, unde a devenit primul episcop al cetății Kiteia (actuala Larnaca).

Acolo a mai trăit aproximativ 30 de ani, răspândind creștinismul, înainte de a muri în pace.

Moaște și tradiție

Moaștele sale au fost descoperite în anul 890, într-un sicriu de marmură cu inscripția:
„Lazăr, cel mort de patru zile, prietenul lui Hristos”.

Ulterior, în jurul anilor 899–900, împăratul bizantin Leon al VI-lea cel Înțelept a dispus mutarea lor la Constantinopol.

Astăzi, cea mai mare parte a moaștelor se află în biserica din Larnaca, dar fragmente sunt păstrate și la Mănăstirea Iviron.

Învierea lui Lazăr deschide drumul către Florii și Săptămâna Patimilor Domnului, prefigurând astfel Învierea Domnului.

Semnificația zilei

Pentru credincioși, această sărbătoare simbolizează victoria vieții asupra morții, speranța în înviere, începutul ultimelor zile din viața pământească a lui Iisus.

Astfel, Sâmbăta lui Lazăr rămâne nu doar o comemorare a unei minuni, ci și un moment de reflecție profundă înaintea celor mai importante sărbători din calendarul creștin – Învierea Domnului.

