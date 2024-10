Lisa Marie Presley şi-a ţinut fiul mort acasă timp de două luni. Povestea şocantă, apărută într-o carte apărută postum

Cartea, completată de fiica ei Riley Keough după moartea subită a Lisei Marie anul trecut, face dezvăluiri şocante despre viaţa vedetei, inclusiv povestea sfâşietoare a fiului său, Benjamin Keough, care s-a sinucis în 2020. Dar şi despre căsătoria Lisei cu superstarul Michael Jackson.

Pierderea fiului Benjamin este un capitol care a marcat profund viaţa Lisei Marie Presley. Femeia a dezvăluit că a ţinut trupul copilului acasă timp de două luni, păstrându-l în gheaţă carbonică.

„Mama mea l-a ţinut pe fratele meu în casă cu noi, în loc să-l ţină la morgă”, scrie Riley Keough în autobiografie, explicând că Lisa Marie făcuse o paralelă dureroasă cu moartea tatălui ei, Elvis.

Camera în care se afla trupul lui Benjamin era ţinută la aproximativ 12 grade şi Lisa, neacceptându-i pierderea, „se obişnuise cu el, să aibă grijă de el şi să-l ţină acolo”.

O decizie şocantă care face lumină asupra impactului emoţional devastator pe care tragedia l-a avut asupra femeii.

Autobiografia dezvăluie şi aspecte puţin cunoscute ale relaţiei dintre Lisa Marie Presley şi Michael Jackson. Cei doi şi-au unit destinele în 1994, iar căsătoria a durat puţin peste doi ani.

Ea spune că a fost iniţial surprinsă de declaraţia de dragoste a regelui pop: „Michael mi-a spus: „Nu ştiu dacă ai observat, dar sunt absolut îndrăgostit de tine. Vreau să ne căsătorim şi tu să ai copiii mei!".

Cartea dezvăluie că Michael i-a mărturisit Lisei Marie că era virgin la începutul relaţiei lor. „Cred că o sărutase pe Tatum O'Neal şi a avut un aventură cu Brooke Shields, care nu a fost fizică”, se scrie în carte. Chiar şi Madonna ar fi încercat să-l abordeze pe Jackson, spune Presley, dar fără succes.

„De aici la marele necunoscut” nu înseamnă doar memorii, ci este un fel de dialog între mamă şi fiică care transcede moartea. Lisa Marie a început să lucreze la carte în 2022, rugând-o pe Riley să o ajute să o completeze.

După moartea femeii, Riley a adunat toate înregistrările, transformând acele amintiri într-un compendiu al vieţii intense a mamei sale.



Cartea este o călătorie prin copilăria ei la Graceland, traumele, bucuriile şi relaţiile complicate care au marcat viaţa Lisei Marie, inclusiv relaţia cu tatăl ei, cu fostul soţ Danny Keough şi confruntarea ei constantă cu durerea.

Lisa Marie Presley, cântăreaţă şi compozitoare, s-a născut în Memphis şi a crescut în Graceland. A lansat trei albume, inclusiv To Whom It May Concern. Fiica Riley Keough, o actriţă şi regizoare premiată, i-a finalizat autobiografia, împlinindu-i dorinţa mamei sale de a împărtăşi povestea ei întregii lumi.