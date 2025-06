Live Aid, legendarul concert caritabil, reprogramat la radio pentru aniversarea de 40 de ani

Sub titlul Live Aid Relived, programul special va avea o durată de 10 ore și va cuprinde prestațiile istorice ale artiștilor Queen, David Bowie, Paul McCartney, The Who și mulți alții.

Concertul Live Aid original a fost urmărit de peste 1,9 miliarde de oameni din 150 de țări și a avut loc simultan la Wembley Stadium (Londra, Marea Britanie) și JFK Stadium (Philadelphia, SUA), având ca scop strângerea de fonduri pentru combaterea foametei în Etiopia. În total, au fost colectate peste 114 milioane de lire sterline, iar deschiderea a fost efectuată de regretata prințesă Diana și pe atunci prințul Charles, în prezent rege.

Setul complet de 21 de minute susținut de Queen, cu Freddie Mercury în prim-plan, va fi difuzat integral, fiind considerat de critici una dintre cele mai bune performanțe live din toate timpurile. Emisiunea va include și comentarii de la invitați speciali, precum Martin Kemp (Spandau Ballet) și membri ai distribuției viitorului musical Just For One Day, inspirat de Live Aid.

Se vor difuza și interviuri în cadrul ultimului episod al documentarului

Evenimentul radiofonic se va încheia cu difuzarea ultimului episod al documentarului Live Aid: 40 Years On, ce conține interviuri cu Bob Geldof, Midge Ure, Roger Taylor, Brian May și Harvey Goldsmith – unii dintre principalii organizatori ai ediției din 1985.

„Am fost acolo ca spectator acum 40 de ani și abia aștept să retrăiesc acea zi extraordinară”, a spus Simon Mayo, care va fi prezentatorul evenimentului.

Într-o declarație transmisă cu ocazia aniversării, Bob Geldof, cofondator al Band Aid, a subliniat relevanța și forța muzicii în vremuri de criză: „Ce moment mai bun decât acum să înțelegem puterea muzicii și ce poate ea realiza”.

Concertul aniversar va fi disponibil în Marea Britanie prin rețeaua Greatest Hits Radio, dar vi fi transmis și online.