Cultură cu sprijin european: România primește 140 milioane de euro pentru restaurarea a 14 monumente naționale

Potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii, suma va fi dublată printr-o contribuţie echivalentă din bugetul naţional.

Finanţarea va susţine realizarea sau restaurarea completă a 14 obiective culturale de importanţă naţională şi europeană:

Construirea sălii de spectacole a Operei Naţionale Române din Iaşi, în continuarea investiţiei demarate prin împrumutul BDCE pentru finanţarea proiectului LD 2097 (2021), aflat în derulare;

Construirea unui corp nou de clădire pentru Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din Bucureşti;

Restaurarea şi modernizarea integrală a Operei Naţionale Române din Bucureşti şi construirea unui depozit de decoruri;

Restaurarea şi amenajarea Muzeului Naţional „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu;

Restaurarea Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia, filială a Bibliotecii Naţionale a României;

Consolidarea, restaurarea şi amenajarea sediului Muzeului Naţional de Artă Contemporană din Bucureşti;

Restaurarea parţială la interior şi refacerea unor instalaţii la Ateneul Român;

Restaurarea şi amenajarea Vilei Regina Maria din Mamaia, judeţul Constanţa şi amenajarea terenului aferent;

Restaurarea şi punerea în valoare a domeniului (casa-muzeu, capela şi anexele) de la Tescani, jud. Bacău – Secţia „Dumitru şi Alice Rosetti-Tescanu-George Enescu” a Muzeului Naţional „George Enescu”;

Consolidarea şi restaurarea Casei Samurcaş din cadrul Muzeului Naţional al Ţăranului Român;

Restaurarea şi punerea în valoare a Muzeului Sitului Arheologic Cucuteni – Complexul Naţional Muzeal „Moldova” Iaşi;

Consolidarea, restaurarea şi amenajarea Vilei arhitectului Paul Gottereau – spaţiu cultural al Institutului Naţional al Patrimoniului din Bucureşti;

Restaurarea şi amenajarea Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca;

Consolidarea, restaurarea şi amenajarea sediului Administraţiei Fondului Cultural Naţional, din Bucureşti.

Implementarea este programată pentru perioada 2026-2033 şi va fi realizată de Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului.

Propunerea de act normativ va fi înaintată Parlamentului României spre dezbatere şi vot.

De asemenea, tot vineri, Guvernul a doptat hotărârea care permite extinderea cu încă 4 ani a unuia dintre cele mai ample programe de investiţii în patrimoniul cultural, derulat cu sprijinul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE).

„Această decizie asigură continuarea lucrărilor de consolidare şi restaurare la două obiective emblematice din Bucureşti – Muzeul Naţional „George Enescu” – Palatul Cantacuzino şi Muzeul „Dr. Ioan şi Nicolae Kalinderu” – şi asigură finalizarea acestora până la 30 iunie 2029”, se arată în comunicatul Ministerului Culturii.