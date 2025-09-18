Madonna anunță că va lansa un nou album în 2026, primul după șapte ani

„De la debutul meu ca artistă în New York, când am semnat un contract pentru a lansa doar trei single-uri, lumea mea s-a schimbat complet. Warner Records a fost un partener de încredere și sunt fericită să fim din nou împreună, pregătită să creez muzică și să provoc, poate, câteva conversații necesare”, a declarat Madonna, într-un comunicat oficial.

Noul album, al cărui titlu nu a fost încă dezvăluit, va fi primul din șapte ani și o va readuce în studio pe artista cu DJ-ul Stuart Price, producătorul albumului ei din 2005, „Confessions on a Dance Floor”. Proiectul promite să continue linia muzicală dance pentru care Madonna este recunoscută, combinând inovația cu stilul ei emblematic.

Tom Corson și Aaron Bay-Schuck, co-președinții Warner Records, au subliniat că revenirea Madonnei reprezintă un moment istoric: „Madonna nu este doar o artistă, ci un model, un inovator cultural și o forță care a definit muzica pop globală. Această revenire marchează un cerc complet, reafirmând influența sa excepțională în industrie”.