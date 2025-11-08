Meghan, ducesa de Sussex, se întoarce la actorie după o pauză de 8 ani

Conform mai multor informații, artista cunoscută anterior sub numele de Meghan Markle va avea un mic rol într-un film intitulat „Close Personal Friends”, în care joacă Lily Collins, Jack Quaid, Brie Larson și Henry Golding. Filmările se desfășoară în prezent în zona Los Angeles, relatează Variety.

Meghan, acum ducesa de Sussex, a fost una dintre vedetele popularei drame juridice „Suits”, dar a părăsit rolul după ce și-a anunțat logodna cu prințul Harry, în urmă cu opt ani.

Înainte de „Suits”, ea a apărut și în mai multe filme, printre care „Horrible Bosses” și „Remember Me”.

Subiectul noului film

The Hollywood Reporter relatează că noul film se concentrează pe un cuplu „care întâlnește și se împrietenește cu un cuplu de vedete în timpul unei călătorii la Santa Barbara”.

Fosta actriță și Prințul Harry locuiesc cu cei doi copii mici ai lor în enclava elegantă din Santa Barbara, Montecito.

Ducesa de Sussex a fost foarte ocupată cu diversele sale proiecte, inclusiv serialul său Netflix despre lifestyle, „With Love, Meghan”, și marca sa de gemuri, ceaiuri, lumânări și vin As Ever.