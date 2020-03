Memoriile controversatului regizor Woody Allen nu vor mai fi publicate de Hachette, după ce angajaţii editurii s-au revoltat

Grupul editorial Hachette (HBG) a renunţat la proiectul publicării memoriilor lui Woody Allen, cunoscutul regizor american acuzat de fiica sa vitregă de abuz sexual.

„Ne luăm în serios relaţia cu autorii şi nu anulăm uşor proiecte de publicare”, a arătat compania într-o declaraţie publicată vineri.

Decizia de a anula lansarea cărţii, care era programată în luna aprilie, a fost comunicată după ce angajaţii editurii au părăsit birourile din New York.

Cei de la Hachette au anunţat: ”în ultimele zile, conducerea HBG a avut discuţii amănunţite cu angajaţii şi cu alte persoane. După ce am ascultat toate părerile, am ajuns la concluzia că o continuare a proiectului de publicare nu ar fi viabilă pentru HBG”.

Dylan Farrow a comentat vineri vestea anulării proiectului de publicare şi a mulţumit echipelor de la editurile care au fost alături de ea şi de fratele său, protestul fiind susţinut de HachetteUS, Little brown şi Grand Central Pub: ”Sunt uimită şi recunoscătoare”.

Protestatarii au dat publicităţii o declaraţie joi, când arătau că ”Suntem alături de Ronan Farrow, Dylan Farrow şi de cei care au suferit abuzuri sexuale”.

„Incredibil de copleşită şi atât de recunoscătoare pentru solidaritatea arătată de @HachetteUS şi de angajaţii @littlebrown. Din adâncul sufletului meu, vă mulţumesc”, a răspuns Dylan Farrow, cea care l-a acuzat pe tatăl său vitreg, cineastul Woody Allen, de abuz sexual.

Cartea lui Allen a fost refuzată de mai multe edituri după izbucnirea mişcării #MeToo şi după ce, fiica sa vitregă, Ronan Farrow, l-a acuzat pe regizor a abuzat-o sexual pe când nu avea decât 7 ani.

Regizorul a fost anchetat de două ori în anii '90 în urma acestor acuzaţii, dar nu a fost pus niciodată sub acuzare.

Din cauza acuzaţiilor, filmul lui Allen din 2019, „A Rainy Day in New York”, cu Selena Gomez şi Timothee Chalamet, nici nu a mai fost lansat în Statele Unite, iar pentru producţia la care lucrează în prezent, cu Christoph Waltz şi Gina Gershon, încă se mai caută un distribuitor. Mai multe vedete, printre care se numără Chalamet, Greta Gerwig, Colin Firth, Ellen Page şi Michael Caine, s-au desolidarizat de Allen.

Allen a negat mereu acuzaţiile. Fiul acestuia, Ronan Farrow şi-a arătat public susţinerea pentru sora sa. Ronan Farrow a şi scris primele articole care au declanşat scandalul legat de abuzurile lui Harvey Weinstein.

Woody Allen a realizat peste 50 de filme într-o carieră de aproape 60 de ani şi este cunoscut pentru personajele sale nevrotice şi comice, devenite o veritabilă marcă personală şi care sunt adeseori interpretate chiar de el.

Cineastul american a câştigat Oscarul pentru cel mai bun scenariu original în 1986, pentru filmul „Hannah si surorile ei/ Hannah and her Sisters”, şi acelaşi premiu pentru filmul „Miezul nopţii în Paris/ Midnight in Paris” din 2011. Pentru filmul „Annie Hall”, din 1978, Woody Allen a fost recompensat cu două premii Oscar - la categoriile „cel mai bun regizor” şi „cel mai bun scenariu original”.

În 2014, filmul său „Blue Jasmine”, a câştigat un premiu Oscar din trei nominalizări, iar Woody Allen, a primit şi un Glob de Aur special pentru întreaga carieră.

