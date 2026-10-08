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Netflix pregătește un nou serial „Bridgerton”. Povestea de dragoste care a stat la baza celebrei familii

Netflix și Shondaland au anunțat joi un nou spin-off al celebrului serial „Bridgerton”, care va explora povestea de dragoste dintre tânăra Violet și vicontele Edmund Bridgerton, părinții celor opt frați și surori din celebra familie.
Netflix pregătește un nou serial „Bridgerton”. Povestea de dragoste care a stat la baza celebrei familii
Foto: Netflix
Cosmin Pirv
08 oct. 2026, 19:11, Cultură-Media
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Spin-off-ul va urmări povestea tinerei Violet și a viitorului ei soț, vicontele Edmund Bridgerton, înainte ca aceștia să devină părinții familiei care se află în centrul serialului care poartă numele familiei.

Producătoarea executivă a serialului „Bridgerton”, Shonda Rhimes, va fi co-scenaristă și producătoare executivă a noii producții, alături de Nicholas Nardini.

Rhimes a creat și primul spin-off al serialului, „Queen Charlotte: A Bridgerton Story”, producție câștigătoare a unui premiu Emmy.

Potrivit Netflix, în paralel, sunt în desfășurare filmările pentru sezonul 5 al serialului „Bridgerton”. Acesta o va avea în centrul poveștii pe Francesca, interpretată de Hannah Dodd, a treia fiică a lui Violet.

Sezonul 4 al serialului a înregistrat un succes important: a debutat pe primul loc în clasamentul global al producțiilor TV în limba engleză și a intrat în Top 10 în 92 de țări.

Sezonul 6 al serialului a primit, de asemenea, undă verde în mai 2025.

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