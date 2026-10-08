Netflix pregătește un nou serial „Bridgerton”. Povestea de dragoste care a stat la baza celebrei familii

Spin-off-ul va urmări povestea tinerei Violet și a viitorului ei soț, vicontele Edmund Bridgerton, înainte ca aceștia să devină părinții familiei care se află în centrul serialului care poartă numele familiei.

Producătoarea executivă a serialului „Bridgerton”, Shonda Rhimes, va fi co-scenaristă și producătoare executivă a noii producții, alături de Nicholas Nardini.

Rhimes a creat și primul spin-off al serialului, „Queen Charlotte: A Bridgerton Story”, producție câștigătoare a unui premiu Emmy.

Potrivit Netflix, în paralel, sunt în desfășurare filmările pentru sezonul 5 al serialului „Bridgerton”. Acesta o va avea în centrul poveștii pe Francesca, interpretată de Hannah Dodd, a treia fiică a lui Violet.

Sezonul 4 al serialului a înregistrat un succes important: a debutat pe primul loc în clasamentul global al producțiilor TV în limba engleză și a intrat în Top 10 în 92 de țări.

Sezonul 6 al serialului a primit, de asemenea, undă verde în mai 2025.