Noul film Borat face înconjurul lumii: se vede în 240 de ţări

Vei putea vedea continuarea filmului Borat pe Amazon Prime, chiar înaintea alegerilor din SUA. Comedia, numită Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan, va fi lansată la sfârşitul lui octombrie în 240 de ţări, pe platforma de streaming Amazon Prime.

Sacha Baron Cohen revine în rolul care l-a făcut faimos în 2006, cel al jurnalistul kazah Borat. În vară, actorul a fost surprins pe străzile din Los Angeles în timpul unor filmări în care purta costumul lui Borat, ceea ce a dat naştere la speculaţii. Filmul, confirmat la începutul acestei luni, e primul filmat chiar în timpul pandemiei de coronavirus. În prima parte, Borat ajunge şi în satele din ţara noastră şi merge cu o Dacia 1310.