O carte pe zi: „Singur. Viaţa lui Mihail Sebastian” de Tatiana Niculescub

Încă o biografie semnată de Tatiana Niculescu (scriitoarea care a impus în literatura română contemporană genul biografiei), după alte şapte publicate la aceeaşi Editură Humanitas („Nepovestitele iubiri. 7 minibiografii sentimentale ”, „Seducătorul domn Nae. Viaţa lui Nae Ionescu”, „Regele şi Duduia. Carol II şi Elena Lupescu dincolo de bârfe şi clişee”, „Ei mă consideră făcător de minuni. Viaţa lui Arsenie Boca”, „Mistica rugăciunii şi a revolverului. Viaţa lui Corneliu Zelea Codreanu”, „Mihai I, ultimul rege al românilor”, „Regina Maria. Ultima dorinţă”).

O biografie care, admite autoarea, e o reconstituire a vieţii lui Mihail Sebastian făcută, în bună măsură, pe baza scrierilor lui – pentru că şi-a spus povestea vieţii în sute de articole. Cel care odihneşte în cimitirul evreiesc Filantropia şi care ar fi ales, poate, drept inscripţie pe mormânt, „Uită-te în ochii mei, Neîmplinit mă cheamă”, un vers din Dante Gabriel Rossetti („Look in my face: my name is Might-have been”)

Scriu editorii: „<<Viaţa e simplă>> era deviza lui de tinereţe. Născut într-o familie de evrei cu veche tradiţie în Ţările Române, Mihail Sebastian a trăit însă în cea mai zbuciumată epocă din istoria modernă a Europei. S-a născut la Brăila, înaintea Primului Război Mondial, a citit, a scris, a iubit şi a călătorit înaintea celui de al Doilea, a cunoscut teroarea antisemită părăsit de prieteni şi a murit pe neaşteptate în zorii aşezării lumii în matca totalitarismului sovietic. Reconstituirea acestei vieţi împleteşte cu măiestrie contextul istoric şi intelectual al vremii cu scrierile gazetăreşti, cu lecturile, romanele, piesele de teatru şi Jurnalul lui, într-un portret mai actual ca oricând pentru Europa zilelor noastre.”

„Sarcina – dacă nu vocaţia – intelectualilor este să opună regimurilor totalitare îndoiala, conştiinţa, spiritul lor critic. Guvernele autoritare, în schimb, le cer să spună da sau nu, ca să ştie cine e de împuşcat pe loc şi cui i se poate îngădui să trăiască. Ce e de făcut însă cu cei care nu spun nici da, nici nu, nu vor să se alinieze nici la dreapta, nici la stânga? se întreabă retoric Sebastian, dând de înţeles că acestea sunt rostul şi rolul intelectualilor şi scriitorilor într-o societate. În orice caz, acestea sunt atitudinea şi convingerea lui. A nu fi nici de dreapta, nici de stânga nu înseamnă demisia din treburile cetăţii, ci curajul de a veghea cu conştiinţa trează în faţa deciziilor politice care hotărăsc viaţa individului şi a colectivităţii. Misiunea cărturarului constă tocmai în curajul de a-şi afirma activ modul nepartizan de gândire.”

Minunată şi instructivă carte.

Tatiana Niculescu – Singur. Viaţa lui Mihail Sebastian. Editura Humanitas, colecţia Memorii, jurnale.223 pag.