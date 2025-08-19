O schemă de tip „Caritas” face victime pe bandă rulantă în România / sau Cum să-ți pierzi banii rapid și eficient în online

Mai multe autorități financiare din lume au pus platformele Txex și RS Deal pe lista neagră, după ce mai multe persoane au fost fraudate și atrag atenția că aceste aplicații nu trebuie nici măcar să fie descărcate în telefoane.

Ele nu sunt autorizate de nicio autoritate financiară legitimă, iar pe site-urile lor certificatele FinCEN sunt afișate în mod fals, mai ales că acestea nu reglementează platforme de investiții, deci nu au niciun sens pe platformă.

În România, singura entitate autorizată să emită certificate de legitimitate pentru platformele de investiții este ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Copiii din flori ai lui Ponzi se înmulțesc cu disperarea și fac victime

Asta este o escrocherie de tip Ponzi (de la numele lui Charles Ponzi, inventatorul schemei, în 1920, care promitea câștiguri uriașe prin specularea unor timbre poștale).

Țeapa „Caritas” a fost copilul din flori al lui Ponzi cu disperarea românească, de după căderea lui Ceaușescu.

Iată că acum, copiii din flori ai lui Ponzi se înmulțesc ca boții pe internet, iar hrana lor este același tip de disperare și același tip de neinformare. Doar că online!

Cum funcționează schema? Se promit profituri imense și rapide cu investiții minime.

Fiecare nou-venit în „sistem” trebuie să aducă 30 de persoane noi, pentru care i se promit 24 de euro sau de dolari.

La început, nou-veniții pot retrage sume mici – așa, li se câștigă încrederea.

Pe măsură ce sumele cresc, platforma fie blochează accesul, fie aplică comisioane de retragere extrem de mari.

Suma minimă de depus este 500 de dolari.

Din experiențele victimelor, este foarte greu de găsit 30 de persoane noi pe care să le mai convingi să și investească.

O poveste cu final (ne)așteptat

„Recent, o prietenă de a mea a venit la mine și mi-a spus că a auzit de la cineva de o platformă unde investești bani fără niciun risc.

Mi-a povestit că acea cunoștință a ei a pus 1.000 de dolari, iar la finalul lunii a retras 2.500 de dolari. Mi s-a părut ceva nemaipomenit!

Prietena mea mi-a făcut contul, am dat poză la buletin, am pus pe platforma respectivă 500 de euro, pe care mi i-au transformat ei în dolari, iar tot ce trebuia să fac era doar să aștept.

Mi s-a spus că nu am niciun risc, nu pot pierde banii, din contră, pot doar câștiga.

Eu încă nu am scos niciun ban, pentru că trebuie să ajungi la o anumită sumă, undeva la 1.000 de dolari.

Tot ce trebuie să fac este ca în fiecare dimineață să deschid aplicația și am acolo undeva să apăs, ca să accept banii.

Pe zi, încasez 20 de dolari. După ce în cont îmi apar cel puțin 1.000 de dolari, o dată pe săptămână pot să scot maxim 500 de dolari. Așa mi-au spus.

Banii trebuie scoși, pentru că am auzit de la cineva din Germania care i-a lăsat acolo să se înmulțească și nu a scos pe săptămână, a ajuns la 70.000 de dolari și i-au închis contul, a pierdut tot.

Dar am vecine care au scos și 1.000 de dolari, și 500 de dolari”, povestește o tânără din Iași citată de bzi.

„Ești ticălos sau doar prost?”

Pe platforma de socializare reddit, un utilizator care nu mai scăpa de insistențele unui prieten de-al său care încerca să-l convingă să intre în schemă cu Fxex se întreba dacă acesta este ticălos sau doar prost. Sau ambele.

Adică, dacă cunoști schema și, totuși, încerci să cooptezi și alte persoane, adică alte viitoare victime, asta te face un ticălos.

Dacă ești doar un naiv, care crede într-o promisiune, ești doar un naiv care crede într-o promisiune.

Legenda spune că utilizatorul reddit nici acum nu și-a găsit răspunsul.

Pericolul „Troian”

Dincolo de evidenta componentă ilegală și imorală, acest tip de aplicații, odată descărcate în telefon, fie Android, fie iPhone, descarcă un virus de tip „troian”, un syware și malware care face ravagii – copiază datele de autentificare pentru orice ocnt, are acces la carduri, conturi bancare, portofele digitale, ceea ce înseamnă că victima poate rămâne în orice moment fără toți banii, de oriunde.

Aceste platforme de investiții necertificate sunt cu atât mai periculoase, cu cât, pentru înscriere și autentificare în sistem, le cer utilizatorilor datele din cartea de identitate plus un selfie.

Autoritatea de Supraveghere Financiară a atras atenția asupra grupurilor de investiții de pe Whatsapp și Telegram, care se prezintă sub forma unor platforme de educație financiară și de investiții:

ASF avertizează: fiți cu ochii-n paișpe!

Textul-alertă publicat pe asfromania.ro:

„Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) avertizează publicul cu privire la o schemă de înșelăciune complexă, desfășurată prin intermediul aplicațiilor de mesagerie WhatsApp și Telegram, precum și prin alte platforme sociale, care se prezintă sub forma unei comunități cu caracter educațional și investițional.

Modul de operare al escrocheriei

Această schemă frauduloasă se bazează pe crearea unor grupuri aparent active pe platforme precum WhatsApp sau Telegram, unde activitatea intensă este simulată prin utilizarea extensivă a conturilor automate (bots), iar mesajele de recrutare sunt diseminate pe scară largă prin rețele sociale și aplicații de mesagerie. În cadrul acestor grupuri, indivizi care se prezintă drept „mentori”, „antrenori”, „profesori” sau „consilieri în investiții crypto” oferă semnale de tranzacționare și promit câștiguri garantate, încurajând membrii să investească sume inițiale relativ mici.

Pentru a extinde rețeaua, participanții sunt încurajați să atragă noi membri (prieteni, familie sau colegi), fiind recompensați pentru fiecare persoană adusă. Grupurile includ adesea clasamente fictive și premii iluzorii, menite să stimuleze implicarea și să creeze aparența unei comunități de succes.

Persoanele vizate sunt instruite să achiziționeze criptomonede și să le transfere într-un așa-numit „cont de tranzacționare” deschis la o pretinsă societate de investiții autorizată. În cadrul platformei respective sunt afișate tranzacții aparent profitabile, concepute în mod deliberat pentru a crea impresia de legitimitate și pentru a câștiga încrederea victimei, determinând-o astfel să efectueze transferuri de sume din ce în ce mai mari. În momentul în care se solicită retragerea fondurilor, victimele sunt constrânse să achite diverse taxe fictive, precum comisioane de retragere, taxe AML sau impozite inexistente care, în realitate, nu conduc niciodată la restituirea sumelor investite.

Recomandări din partea ASF