O piesă nouă semnată Prince, lansată la 10 ani de la moartea artistului

La un deceniu de la dispariția legendarului muzician Prince, moștenirea sa muzicală continuă să surprindă publicul. O piesă inedită, intitulată With This Tear, a fost lansată pentru a marca aniversarea morții artistului, readucând în atenție stilul său distinctiv și influența extraordinară în muzică.
Sursa foto: captură video Youtube/Prince
Victor Dan Stephanovici
22 apr. 2026, 13:05, Cultură-Media

Artistul a murit pe 21 aprilie 2016, la vârsta de 57 de ani, în urma unei supradoze accidentale. Zece ani mai târziu, echipa care administrează catalogul său muzical publică materiale nelansate până acum, într-un efort de a valorifica arhiva impresionantă lăsată în urmă, scrie Euronews.

O piesă din arhivă, readusă la viață, legătura cu Céline Dion

Potrivit descrierii oficiale, piesa a fost înregistrată în 1991, la celebrul complex Paisley Park, și a fost recent remixată pentru lansare. „Înregistrată în 1991 la Paisley Park și recent mixată, piesa îl surprinde pe Prince în plină formă, scriind, producând și interpretând fiecare notă”, se arată în comunicarea oficială. Balada, dominată de pian, evidențiază stilul emoțional și rafinat al artistului, fiind considerată de fani o piesă reprezentativă pentru perioada sa creativă din anii ’90. Interesant este faptul că piesa nu este complet necunoscută publicului. O versiune interpretată de Céline Dion a fost inclusă pe albumul acesteia din 1992. Artista a reacționat la lansarea versiunii originale, spunând că melodia a fost un cadou prețios din partea lui Prince și că audierea variantei originale este „un moment cu adevărat special”.

Parte dintr-un proiect mai amplu

Reprezentanții moștenirii artistului au anunțat că această lansare este doar începutul. Piesa ar putea face parte dintr-un album complet, compus exclusiv din materiale nelansate anterior. „‘With This Tear’ marchează începutul unei serii de înregistrări nelansate, care vor apărea anul acesta, ca parte a unui proiect de album complet nou”, au transmis administratorii catalogului muzical. Deși nu au fost oferite detalii suplimentare despre dată sau conținut, interesul fanilor este deja ridicat, având în vedere amploarea arhivelor lăsate de artist.

În paralel, numele lui Prince a fost implicat recent și într-o controversă legată de utilizarea muzicii sale. Administratorii drepturilor au refuzat includerea unei piese într-un proiect cinematografic asociat cu președintele american Donald Trump. Potrivit producătorilor, decizia a fost motivată de faptul că artistul nu ar fi dorit ca muzica sa să fie asociată cu astfel de contexte.

