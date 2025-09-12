O rusoaică și-a vândut sufletul pentru colecția de păpuși Labubu

Știrea că o tânără din Moscova și-a vândut sufletul pentru 100.000 de ruble (1.180 de dolari), cu care a cumpărat colecția de păpuși Labubu și un bilet la un concert al cântăreței ruse Nadejda Kadîșeva a devenit virală pe rețelele de socializare.

Tânăra, identificată sub prenumele de Karina (26 de ani) „și-a vândut oficial sufletul”.

Biserica Ortodoxă Rusă i-a recomandat vizite la psihiatru, „înainte de a fi prea târziu”, potrivit unor relatări al canalului de Telegram, Mash.

„Tocmai mi-am cumpărat primul suflet”

Cumpărătorul sufletului Karinei este un anume Dmitri, care se prezintă drept expert în marketing. El a postat, mai în glumă, mai în serios, pe Telegram, fără să se aștepte la un răspuns serios, că e dispus să cumpere suflete, însă nu se aștepta la o reacție serioasă.

Aceasta a venit din partea Karinei, tranzacția s-a încheiat, iar Dmitri a postat pe contul său de socializare chitanța pentru plata sufletului, contractul semnat cu sânge și o fotografie a tinerei.

„Tocmai mi-am cumpărat primul suflet. Acordul a fost semnat cu sânge. Mă simt ca Davy Jones, fără îndoială”, a scris el, referindu-se la căpitanul din „Piraţii din Caraibe”.

De ce a reacționat Biserica Ortodoxă Rusă în cazul Karinei

Canalul de Telegram Mash susține că tânăra nu este foarte preocupată de sufletul ei și afirmă că-i este indiferent ce se va întâmpla cu el.

Nici noul proprietar al sufletului nu are habar ce să facă cu sufletul Karinei.

Cu toate acestea, Biserica Ortodoxă Rusă a avertizat că tânăra și-a vândut cu adevărat sufletul, printr-un act de voință liber consimțit și că, „prin urmare, a ales răul”.

În credința creștină, orice om este considerat o ființă liberă, dotată cu liber arbitru, și nimeni, nici Dumnezeu, nu are voie să intervină în alegerile ei.

Acesta este, de altfel, și motivul pentru care Biserica Ortodoxă Rusă a intrat în această ecuație: pentru a atrage atenția că, din neatenție sau din lipsă de cunoaștere, oamenii își pot provoca singuri suferințe.

Labubu e considerată demonică pentru că încalcă toate canoanele estetice cu care și-a obișnuit Disney publicul

În narativul pop urban, păpușile Labubu, create de artistul din Hong Kong Kasing Lung, au ajuns să fie percepute drept demonice, din motive legate de design.

Ele au dinți ascuțiți, ochi mari și expresii uneori malițioase, lucru care le face să aducă mai degrabă cu un monstruleț, iar nu cu clasica jucărie de pluș.

Dacă unii găsesc că păpușile Labubu sunt adorabile, alții le consideră îngrozitoare.

Prin înfățișările lor malițioase, melancolice sau, în cel mai bun caz, bizare, păpușile Labubu sparg canonicitatea estetică a jucăriilor de tip Disney și devin, astfel, personajul rău în această ecuație, dar adevărul e că sensul i-l dă fiecare.

Păpușile Labubu fac parte din universul „The Monsters”, creat de Kasing Lung, populat cu ființe fantastice, unele cu trăsături venind din personaje fabuloase, mitologice.