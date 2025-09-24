„Opera de Trei Parale” / Recrutare cu scandal a managementului la Opera Națională din Iași / Execuții neașteptate și conflicte cu iz politic într-o instituție eminamente artistică

Opera Națională Română din Iași este în plin proces de desemnare a noului manager, iar lucrurile nu sunt deloc limpezi.

Lovituri dramatice, execuții neașteptate, răsturnări dramatice de situație și apariții bruște de personaje noi te duc cu gândul nu la un proces de recrutare, ci la un libret scris de un autor cu probleme la mansardă.

Cinci persoane și-au depus, inițial, candidatura pentru post, la ministerul Culturii: actualul manager, Andrei Fermeșanu, Alexandru Petrescu, conferențiar la Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, Marius Morel, violonist cu trei decenii de activitate în orchestră și fost director adjunct, Vasilica Stoiciu Frunză, consultant artistic și pianist cu impresionantă carieră în cadrul instituției, și Mihai Sîrbu, membru al Filarmonicii din Botoșani.

După prima etapă, au rămas trei candidați: Alexandru Petrescu, Vasilica Stoiciu Frunză și Marius Morel.

Lovitura de grație – eliminarea lui Fermeșanu

Eliminarea actualului director (și, până nu demult, considerat favoritul cursei), Andrei Fermeșanu, un tenor de excepție, reprezentant al tinerei generații de artiști de operă, a fost o lovitură de grație în procesul de recrutare.

Fermeșanu, posesor al trei licențe (două la Universitatea Națională de Arte „George Enescu din Iași și una la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloaie”, specializarea Teologie Pastorală), a fost numit director al Operei Naționale din Iași în 2021.

Pentru o parte din angajații Operei, eliminarea lui a fost privită ca un eveniment pozitiv – există, în instituție, voci care-l critică pe Fermeșanu pentru management neglijent, de promovarea propriei imagini, de promovarea proiectului „Trei Tenori”, un proiect privat, nu unul al Operei din Iași, de lipsă de organizare și de disciplină.

Alți angajați ai Operei sunt, însă, îngrijorați de turnura de management pe care ar putea s-o ia eliminarea lui Fermeșanu și se tem că viitorul ar putea să fie încă și mai dur.

Vasilica Stoiciu Frunză, echilibrată, respectată, apropiată de oamenii instituției

Un alt candidat considerat cu mari șanse la fotoliul de manager este Vasilica Stoiciu Frunză, percepută în instituție ca o persoană echilibrată, care ar putea așeza apele tulburi ale Operei. Vasilica Stoiciu Frunză este, de altfel, foarte respectată printre artiștii instituției, care o consideră caldă și aproape de ei.

Are 25 de ani de carieră didactică în cadrul Universității Naționale de Muzică „George Enescu”, conferențiar universitar doctor, activitate pianistică de anvergură.

Alexandru Petrescu, surpriza tuturor, dat favorit de „surse autorizate” din ministerul Culturii

Ministerul Culturii are, însă, alte opinii și-l dau pe Alexandru Petrescu drept favorit la conducerea Operei.

Conferențiar universitar la Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, Alexandru Petrescu are o activitate artistică și didactică impresionantă, de asemenea.

Doctor în teatru, solidă experiență artistică, cu roluri pe mari scene din România și din lume, lector, cadru asociat, coordonator de proiecte artistice, organizator de festivaluri și concursuri.

Deși prezența în competiția pentru directoratul Operei din Iași a fost fulminantă și neașteptată, dinspre ministerul Culturii se pare că el este dat favorit, mai ales că „surse autorizate din minister” (sursa: Iași Tv Live) spun că acesta se bucură de sprijinul USR, aripa Cioloș.

Contactat de reporterii bzi să comenteze despre statutul său de favorit al cursei, acesta a spus: „Nu pot să comentez nimic, pentru că este un proces în derulare”.

Concursul pentru desemnarea în funcția de manager al Operei din Iași a început pe 12 august. Până astăzi, la ministerul Culturii a avut loc analiza proiectelor depuse în competiție.

În următoarele două zile urmează proba interviului.