Opera Națională din Iași nu și-a găsit manager / Se reia concursul, dar atmosfera în instituție rămâne tensionată

Nici unul dintre candidații la funcția de manager al Operei Naționale din Iași nu a reușit să obțină nota minimă 7 pentru ocuparea celei mai importante poziții din instituție.

Ministerul Culturii va relua concursul pentru conducerea instituției în termen de 30 de zile, relatează bzi.

Cinci persoane și-au depus, inițial, candidatura pentru post, la ministerul Culturii: actualul manager, Andrei Fermeșanu, Alexandru Petrescu, conferențiar la Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, Marius Morel, violonist cu trei decenii de activitate în orchestră și fost director adjunct, Vasilica Stoiciu Frunză, consultant artistic și pianist cu impresionantă carieră în cadrul instituției, și Mihai Sîrbu, membru al Filarmonicii din Botoșani.

Nimeni nu a luat nota minimă

Prima etapă a fost analiza proiectelor de management, în urma căreia au rămas în cursă trei candidați: Alexandru Petrescu, Vasilica Stoiciu Frunză și Marius Morel.

Potrivit rezultatelor finale afișate de Ministerul Culturii, în subordinea căruia se află instituția, nici unul dintre cei trei candidați nu a obținut nota minimă de trecere, 7.

Alexandru Petrescu a obținut 6,81, Vasilica Stoiciu Frunză – 5,38, Marius Morel – 5,81, iar Andrei Fermeșanu, actualul manager, a fost respins.

O eliminare controversată

Eliminarea actualului director (și, până nu demult, considerat favoritul cursei), Andrei Fermeșanu, un tenor de excepție, reprezentant al tinerei generații de artiști de operă, a fost o lovitură de grație în procesul de recrutare.

Fermeșanu, posesor al trei licențe (două la Universitatea Națională de Arte „George Enescu din Iași și una la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloaie”, specializarea Teologie Pastorală), a fost numit director al Operei Naționale din Iași în 2021.

Unii angajați sunt îngrijorați de o posibilă schimbare de concept de management

Pentru o parte din angajații Operei, eliminarea lui a fost privită ca un eveniment pozitiv – există, în instituție, voci care-l critică pe Fermeșanu pentru management neglijent, de promovarea propriei imagini, de promovarea proiectului „Trei Tenori”, un proiect privat, nu unul al Operei din Iași, de lipsă de organizare și de disciplină.

Alți angajați ai Operei sunt, însă, îngrijorați de turnura de management pe care ar putea s-o ia eliminarea lui Fermeșanu și se tem că viitorul ar putea să fie încă și mai dur.

În instituție circulă speculații care încearcă să acrediteze ideea unui candidat favorit, potrivit publicației citate.

Una dintre cele mai active instituții de cultură din România

Opera Națională din Iași are aproximativ 250 de angajați.

Înființată în 1956, prima sa reprezentație a fost „Tosca”, a lui Puccini.

Primul director al instituției a fost Ioan Goia.