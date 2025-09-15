Owen Cooper, cel mai tânăr câștigător al premiului Emmy pentru rol secundar într-un serial limitat

Owen Cooper, starul din serialul „Adolescence”, difuzat de Netflix, în vârstă de 15 ani, a devenit cel mai tânăr actor care a câștigat premiul Emmy pentru cel mai bun actor în rol secundar într-un serial limitat.

Owen Cooper avea 14 ani când a filmat „Adolescence”, primul său proiect profesional. Actorul a jucat rolul lui Jamie, un adolescent arestat pentru uciderea unei colege de clasă.

Serialul a strâns 140 de milioane de vizualizări pe Netflix în primele trei luni, fiecare episod fiind filmat dintr-o singură bucată. Serialul Netflix a fost un subiect principal de discuție la nivel mondial, în ceea ce privește legătura dintre cultura „incel” online și efectele ei în viața reală.

„Sincer, când am început aceste cursuri de teatru acum câțiva ani, nu mă așteptam să fiu nici măcar în Statele Unite, darămite aici”, a spus Owen Cooper pe scenă.

Actorul a mulțumit, în discursul său de la Emmy, familiei sale și colegului său de serial, Stephen Graham, unul dintre creatorii serialului.

„Poate că numele meu este pe acest premiu, dar aparține cu adevărat oamenilor din spatele camerei de filmat și lui Stephen și… întregii distribuții.”, a mai spus Cooper.

Owen Cooper se află printre cei mai tineri câștigători ai unui Emmy. Recordul îl deține actrița Roxana Zal, care avea 14 ani în 1984 când a câștigat acest premiu pentru filmul „Something About Amelia”.

El a concurat la această categorie de Emmy cu colegul său de producție, Ashley Walters, Javier Bardem care a jucat în „Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”, Bill Camp și Peter Sarsgaard din „Presumed Innocent”, și Rob Delaney din serialul „Dying for Sex”.

La ceremonia de duminică, „Adolescence” a câștigat și premiile pentru cel mai bun serial limitat, cea mai bună regie, cel mai bun scenariu, cel mai bun actor într-un serial limitat pentru Stephen Graham, care îl interpretează pe tatăl lui Jamie, Eddie, și cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial limitat pentru Erin Doherty, care joacă rolul unui psihologul criminalist ce îl evaluează pe Jamie într-un centru de detenție pentru minori.

„Nu ne-am așteptat niciodată ca micul nostru serial să aibă un impact atât de mare”, a spus Stephen Graham pe scenă, când a acceptat premiul Emmy pentru scenariu alături de creatorul și scenaristul Jack Thorne.