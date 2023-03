Patru filme româneşti au fost selectate la Festivalul Internaţional de Film de la Sofia

Organizatorii au selectat filmele: Spre nord (To the North), regia Mihai Mincan, care va concura în Secţiunea International Competition for First or Second Feature Films; Oameni de treabă (Men of Deeds), regia Paul Negoescu – în Secţiunea Balkan Competition; Om Câine (Man and Dog), regia Ştefan Constantinescu – în Secţiunea Balkan Competition şi R.M.N., regia Cristian Mungiu – la categoria Cinema Today / Masters, a anunţat joi Institutul Cultural Român (ICR).

Festivalul de la Sofia este inclus în calendarul FIPRESCI şi îşi propune să prezinte cele mai bune producţii din cinematografia contemporană şi să încurajeze, totodată, cooperarea între realizatori de film locali şi internaţionali.

Conform ICR, cinematografia românească a fost prezentă în mod constant la SIFF, fiind invitaţi, de-a lungul timpului, cunoscuţi regizori români, reprezentanţi ai „noului val”.

Printre premianţii ediţiilor din 2021 şi 2022 se numără regizorii Cristi Puiu şi Mihai Sofronea, câştigători ai premiului FIPRESCI.