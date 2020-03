Peste 1.000 de concurenţi participă la Campionatul Naţional de Dans Sportiv de la Piatra Neamţ. Participanţii nu sunt speriaţi de coronavirus | GALERIE FOTO

Sâmbătă şi duminică, în cocheta şi moderna Sală Polivalentă din Piatra-Neamţ, cele mai titrate perechi de dans sportiv din ţara noastră se întrec la Campionatul Naţional de Dans Sportiv pe Secţiuni şi Cupa „Romanian Dance Festival”.

„Avem cea mai mare federaţie de sportivi din ţară, cu zeci de mii de sportivi, dansatori. An de an suntem tot mai prezenţi în campionatele europene şi mondiale şi România este recunoscută în dansul sportiv la nivel mondial. Toate acestea s-au făcut cu foarte multă muncă a antrenorilor, a Federaţiei Române de Dans Sportiv, sprijiniţi de minister dar şi cu mult suflet pus de părinţi şi de copii. la Piatra-Neamţ văd că s-a pus şi mai mult suflet în organizarea acestui eveniment. Cred că în ţară nu a mai fost organizat un eveniment atât de frumos. Şi pentru mine e o mare surpriză modul cum arată sala.” - a declarat, pentru MEDIAFAX, preşedintele Federaţiei Române de Dans Sportiv, Vasile Gliga.

Miza acestei competiţii o reprezintă titlul de campion naţional şi biletele pentru campionatele mondiale şi europene din anul 2020.

La acest grandios eveniment concurează peste 1000 de sportivi cu vârste cuprinse între 6 ani si 60 de ani. Sunt decernate nu mai puţin de 17 titluri de campioni naţionali, la cele două secţiuni şi nouă categorii de vârstă.

Sportivii calificaţi în faza finală au parte de o surpriză, plăcerea de a concura şi de a dansa pe muzică live, interpretată de binecunoscuta formaţie de muzica de dans sportiv, care concertează la cele mai mari competiţii de gen, Boris Myagkov Bands.

„Încercăm, împreună cu colegii mei de la Dance Energy, să creştem nivelul acestei competiţii de la an la an. Aşa cum fiecare îşi doreşte să aducă plusvaloare oraşului, cred că pietrenii au realizat că este un eveniment important pentru noi. Scopul nostru este de a investi şi creşte un eveniment grandios şi competiţii foarte importante. Noi, la prima ediţie am avut un simplu concurs naţional, Ray's Dance Cup, după care am avut al doilea concurs ca importanţă naţională şi iată că astăzi ne aflăm la cel mai important eveniment naţional, Campionatul Naţional pe Secţiuni.” a declarat, pentru MEDIAFAX, preşedintele Clubului de Dans Sportiv „Ray's Dance” Piatra-Neamţ şi organizatorul evenimentului, Andrei Şcrab.

În contextul epidemiei de coronavirus, organizatorii şi participanţii nu se declară speriaţi şi susţin că anularea unui astfel de eveniment nu ar fi fost o decizie bună.

Întrebat dacă au fost concurenţi care au renunţat de teama epidemiei de coronavirus, Andrei Şcrab spune că nu au fost astfel de probleme.

„Nu cred că au fost perechi care au renunţat. Am avut emoţii pe tema coronavirusului că foarte multă lume se va feri să vină dar, spre surprinderea noastră, sala este aproape plină.” - a mai declarat Şcrab.

Atât concurenţii cât şi părinţii sau susţinătorii veniţi din toate colţurile ţării la Piatra-Neamţ nu s-au arătat speriaţi de epidemia de coronavirus şi susţin că anularea sau amânarea unui astfel de eveniment nu ar fi fost o decizie bună.

„Nu suntem panicaţi şi nu avem niciun stres din punctul ăsta de vedere. Există un caz confirmat la noi în judeţ, o persoană care a venit din Italia, este posibil ca la noi să mai apară cazuri dar nu avem niciun stres din punctul acesta de vedere.” - au spus, pentru MEDIAFAX, părinţii unui concurent din judeţul Maramureş.

„Am ales să vin pentru că sunt foarte bine informată. Din punctul meu de vedere este o manipulare mediatică. Pentru mine este ca orice virus, o gripă. Citind, am aflat că nu este cel mai periculos virus. Cred că scopul este altul şi pentru mine nu reprezintă un pericol.” - a transmis mama unui concurent din Bucureşti.

Şi participanţii la concurs spun că sunt informaţi, îşi iau măsurile de prevenire dar amânarea evenimentului nu ar fi fost soluţia potrivită.

O femeie în vârstă de 52 de ani, cadru medical, care concurează la grupa de categorie Open Standard Seniori, consideră că e prea mare isteria pe tema coronavirusului dar are grijă să nu intre în contact cu alte persoane.

O altă concurentă, în vârstă de 15 ani, din Galaţi, susţine că a fost informată şi nu are de ce să-i fie frică. „Nu mi-e frică. Am fost informată. Mă spăl pe mâini corespunzător, am grijă de mine, nu iau contact cu toate persoanele şi mă feresc cât pot.”

Reprezentanţii administraţiei judeţene sunt puţin mai rezervaţi şi spun că la un astfel de eveniment, părinţii şi concurenţii trebuie să fie responsabili.

„Este o situaţie puţin atipică. În momentul în care s-a luat hotărârea pentru desfăşurarea acestui eveniment, nu se ştia ce probleme vor fi. Părerea mea este că putem participa la eveniment pentru că în judeţul Neamţ nu au fost cazuri sau probleme cu acest virus. Consider că şi părinţii sau concurenţii care vin din toată ţara, ar fi trebuit să fie responsabili, să fi avut înainte un control medical care să nu pună în pericol pe ceilalţi participanţi.” - a declarat Valentin Stavarache, consilier în cadrul Consiliului Judeţean Neamţ.

